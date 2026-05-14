TPHCM khởi công loạt dự án gần 520.000 tỷ đồng, tăng tốc mục tiêu tăng trưởng hai con số

Liên quan đến vấn đề thu hút đầu tư, tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết hàng loạt dự án được khởi công trong thời gian ngắn cho thấy tốc độ xử lý thủ tục đang được cải thiện đáng kể.

Ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, các sở ngành đã làm việc với “tốc độ tên lửa”, chỉ trong vài tháng đã hoàn tất thủ tục để động thổ nhiều công trình lớn. Điều này góp phần tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp về khả năng tháo gỡ thủ tục hành chính của TPHCM.

Cùng với làn sóng đầu tư hạ tầng, nhiều chỉ số kinh tế của TPHCM tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 639.000 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 16,5%, cho thấy sức mua thị trường nội địa tiếp tục phục hồi mạnh.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi mang về khoảng 172.000 tỷ đồng doanh thu, đạt hơn một nửa kế hoạch năm. Trong khi đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,2%, với ngành chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực chính cho tăng trưởng.

TPHCM khởi công loạt dự án gần 520.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư mạnh. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM ghi nhận mức tăng mạnh. Trong 4 tháng đầu năm, Thành phố thu hút gần 3,3 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng hơn 35%, phản ánh tâm lý thị trường đang dần tích cực trở lại trong bối cảnh môi trường đầu tư được cải thiện.

Một trong những yếu tố hỗ trợ niềm tin nhà đầu tư là tiến độ tháo gỡ các dự án tồn đọng. Theo UBND TPHCM, Thành phố đã hoàn thành xử lý hoặc có hướng tháo gỡ cho toàn bộ 838 dự án thuộc diện rà soát theo Công điện 112 của Thủ tướng, với tổng vốn đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng và diện tích hơn 17.000 ha.

Giới phân tích cho rằng việc khơi thông các dự án và đẩy mạnh đầu tư công đang tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Hạ tầng giao thông được tăng tốc không chỉ thúc đẩy thị trường xây dựng, vật liệu mà còn mở rộng dư địa phát triển cho bất động sản, logistics và công nghiệp tại các khu vực cửa ngõ.

Tuy nhiên, TPHCM vẫn đối mặt áp lực lớn về giải ngân đầu tư công. Tính đến cuối tháng 4, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 10,5% kế hoạch vốn được giao. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các đơn vị không chỉ “phấn đấu” mà phải giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026, đồng thời đặt mục tiêu quý II phải đạt 40 - 45% kế hoạch vốn.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới. Nhiều dự án hạ tầng khoa học công nghệ, năng lượng và đổi mới sáng tạo đang được đề xuất triển khai tại Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp trọng điểm.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số được đặt ra cho năm 2026, TPHCM đang cho thấy quyết tâm tăng tốc cả về đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính lẫn khơi thông nguồn lực xã hội nhằm tạo đà cho chu kỳ phát triển mới của đô thị lớn nhất cả nước.