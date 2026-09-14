TP.HCM: Khu đô thị An Phú có diễn biến mới về quỹ đất
Gia Linh
14/09/2026 11:15 AM (GMT+7)
Khu đô thị An Phú tại TP.HCM vừa có thêm bước tiến về thủ tục đất đai khi hơn 10.400 m² đất nông nghiệp được cho phép chuyển mục đích sử dụng. Dự án có tổng diện tích gần 1,1 ha, trong đó hơn 10.300 m² là đất ở đô thị.
Thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục ghi nhận những chuyển động mới về pháp lý dự án. Mới đây, hơn 10.400 m² đất nông nghiệp tại phường An Phú được cho phép chuyển mục đích sử dụng để triển khai Khu đô thị An Phú, đưa dự án gần 1,1 ha này tiến thêm một bước trong quá trình hoàn thiện thủ tục đất đai.
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định cho phép Công ty TNHH Picity Central Park chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu đô thị An Phú tại phường An Phú.
Theo quyết định, diện tích được chuyển mục đích sử dụng là 10.477,8 m², gồm 7.064,1 m² đất trồng cây lâu năm và 3.413,7 m² đất trồng cây hàng năm khác. Sau khi chuyển mục đích, diện tích trên được kết hợp với 320 m² đất ở đô thị để thực hiện dự án trên tổng diện tích 10.797,8 m², tương đương gần 1,08 ha.
Trong cơ cấu sử dụng đất, 10.353,4 m² được xác định là đất ở tại đô thị. Nhà nước giao phần diện tích này cho chủ đầu tư theo hình thức có thu tiền sử dụng đất. Phần còn lại gồm 444,4 m² đất giao thông, thuộc hành lang an toàn đường bộ tuyến cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.
Đối với diện tích đất giao thông này, Công ty TNHH Picity Central Park phải đầu tư hoàn chỉnh công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt, kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý. Chủ đầu tư không được sử dụng phần đất này vào mục đích kinh doanh.
Thời hạn sử dụng đất kéo dài đến hết ngày 19/6/2075, phù hợp với thời hạn hoạt động của dự án được xác định tại Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 19/6/2025. Cùng với việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, TP.HCM yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục xác định nghĩa vụ tài chính của dự án.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thực hiện các thủ tục đất đai, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Công ty TNHH Picity Central Park sẽ được thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Đáng chú ý, nghĩa vụ về nhà ở xã hội cũng là một trong những nội dung được TP.HCM yêu cầu tiếp tục rà soát đối với dự án.
Theo đó, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế TP.HCM và các cơ quan liên quan xác định, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nhà ở xã hội theo Quyết định số 1719/QĐ-UBND và quy định pháp luật có liên quan.
Việc xác định nghĩa vụ nhà ở xã hội phải được thực hiện đồng bộ với quá trình xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất.
TP.HCM đồng thời yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm năng lực tài chính, nguồn vốn và triển khai dự án đúng tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về đất đai, đầu tư, xây dựng và quy hoạch.
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