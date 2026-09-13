TP.HCM 'kích hoạt' quỹ nhà, đất tái định cư cho tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

UBND TP.HCM vừa quyết định phân bổ 88 căn hộ, nền đất thuộc tài sản công để phục vụ công tác tái định cư cho Dự án xây dựng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Trong số này có 25 căn hộ và 63 nền đất, dành cho các trường hợp đủ điều kiện tái định cư tại 6 phường, xã gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Việc phân bổ quỹ nhà, đất tạo cơ sở để các địa phương triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, một trong những công việc quan trọng trong quá trình chuẩn bị mặt bằng cho dự án.

Với 25 căn hộ thuộc tài sản công, Sở Xây dựng TP.HCM được giao xác định cụ thể vị trí các căn hộ do Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, sau đó thông báo cho các phường Bến Thành, Xóm Chiếu và Tân Thuận để triển khai.

Các địa phương sẽ lập hồ sơ, phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời xác định những trường hợp đáp ứng điều kiện được bố trí chỗ ở mới.

Thành phố yêu cầu quỹ căn hộ này phải được quản lý riêng cho dự án, không bố trí trùng và không sử dụng cho mục đích khác trong thời gian dành phục vụ tuyến đường sắt.

Đối với 63 nền đất, việc bố trí cũng được thực hiện theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.

TP.HCM đưa quỹ nhà, đất công vào phục vụ tái định cư tại dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: hochiminhcity.gov

UBND phường Tân Thuận và UBND xã Cần Giờ có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện giao đất tái định cư. Danh sách sau đó được chuyển đến phường Tân Mỹ, xã An Thới Đông và xã Bình Khánh để phối hợp hoàn tất các thủ tục đất đai.

Các địa phương liên quan sẽ thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và cập nhật dữ liệu địa chính theo quy định.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu việc sử dụng toàn bộ quỹ nhà, đất được phân bổ phải đúng đối tượng, điều kiện và mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Việc dành sẵn quỹ tái định cư cho thấy công tác chuẩn bị mặt bằng của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đang được cụ thể hóa ở cấp địa phương. Đây cũng là cơ sở để xử lý quyền lợi về chỗ ở của người dân bị ảnh hưởng trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án.