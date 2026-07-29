TP.HCM kỳ vọng đón dòng vốn Catalonia vào các dự án logistics và điện gió 15.000 MW
Tường Thụy
29/07/2026 1:35 PM (GMT+7)
Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP.HCM – Catalonia 2026 ngày 29/7, phiên chuyên đề 2 đi sâu vào bài toán logistics thông minh, hạ tầng thương mại và năng lượng xanh, những lĩnh vực vùng Catalonia (Tây Ban Nha) có thế mạnh.
Về môi trường đầu tư, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), cho biết Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế một nền kinh tế năng động và hội nhập sâu rộng với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%.
Đến tháng 6/2026, cả nước thu hút hơn 47.100 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 562,7 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 550 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ.
Việc Việt Nam đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do quốc tế, đặc biệt là Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), tạo hành lang ưu đãi thuế quan thuận lợi để doanh nghiệp Tây Ban Nha và Catalonia dùng Việt Nam làm điểm trung chuyển tiếp cận toàn bộ thị trường ASEAN.
Trong bức tranh chung đó, TP.HCM sau hợp nhất địa giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã trở thành trung tâm kinh tế đa phân khu với diện tích hơn 6.772 km2, đóng góp gần 25% quy mô kinh tế cả nước.
Bên cạnh không gian phát triển mới với 105 khu công nghiệp, khu chế xuất được quy hoạch trên tổng diện tích 49.000 ha, TP.HCM sở hữu cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, hạ tầng logistics và hàng không thuộc nhóm đồng bộ hàng đầu Đông Nam Á.
Giám đốc ITPC cũng cho biết TP.HCM có danh mục khoảng 250 dự án kêu gọi đầu tư thuộc 9 nhóm lĩnh vực.
Đối với hạ tầng logistics và kinh tế biển, TP.HCM ưu tiên gọi vốn cho dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ quy mô 571 ha, Trung tâm logistics Cái Mép Hạ 906 ha, Cảng tổng hợp Long Sơn cùng hệ thống đường sắt kết nối Bàu Bàng – Thị Vải và Bàu Bàng – Mộc Bài.
Song song đó, TP.HCM vừa mới thành lập Khu thương mại tự do TP.HCM gắn liền với cảng Cái Mép Hạ, quy mô tổng cộng hơn 4.174 ha.
Đây là khu thương mại tự do đầu tiên được thành lập tại TP.HCM. Khu sẽ lấy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn làm trọng tâm và động lực phát triển gắn với trung tâm logistics xanh, cụm cảng biển và cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế đóng vai trò là đầu mối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua gắn kết chặt chẽ giữa cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, Cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ và sân bay quốc tế Long Thành.
Khu cũng sẽ là trung tâm sản xuất xanh, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tích hợp công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường; là trung tâm đổi mới sáng tạo với cơ sở hạ tầng tích hợp, thông minh, hiện đại; là trung tâm thu hút nhân tài và trụ sở chính khu vực của các tập đoàn đa quốc gia về logistics, dịch vụ hàng hải, thương mại quốc tế.
Ở mảng công nghiệp xanh và hạ tầng năng lượng, TP.HCM mời gọi các công ty từ Catalonia nghiên cứu, tham gia vào tổ hợp điện gió ngoài khơi với tổng công suất dự kiến 15.000 MW, Nhà máy Nhiệt điện LNG Long Sơn, các khu công nghiệp dầu khí, và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).
Đặc biệt, VIFC-HCMC được định vị là cửa ngõ tài chính quốc tế cho Việt Nam. Dự kiến, VIFC-HCMC sẽ tổ chức Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam 2026 vào ngày 6/8, là diễn đàn quốc tế để trao đổi về xu hướng phát triển thị trường tài chính xanh, cập nhật chính sách, giới thiệu các công cụ tài chính theo thông lệ quốc tế và tăng cường kết nối các cơ hội đầu tư xanh tại Việt Nam.
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP.HCM – Catalonia 2026 ngày 29/7. Ảnh: T. Thụy
Từ góc độ đối tác, bà Tracy Nguyen, chuyên gia tư vấn cấp cao về thương mại và đầu tư tại Đông Nam Á của Catalonia, đã chia sẻ kinh nghiệm vận hành hạ tầng logistics tại châu Âu.
Nhờ vị trí cửa ngõ đón dòng hàng hóa qua kênh đào Suez, các cảng biển tại Catalonia giúp hãng tàu tiết kiệm 3 đến 4 ngày vận chuyển đường biển so với khu vực Bắc Âu, đồng thời kết nối trực tiếp tới 400 triệu người tiêu dùng trong vòng 24 đến 48 giờ.
Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tối ưu hóa hạ tầng logistics và kết nối hạ tầng cảng biển - hàng không giữa TP.HCM và vùng Catalonia. Bà cũng chia sẻ các định hướng tư vấn chiến lược nhằm giúp các doanh nghiệp TP.HCM và Việt Nam mở rộng hiện diện tại thị trường EU thông qua cửa ngõ Catalonia.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phân công đầu mối chuyên trách hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư Catalonia, chuyển hóa các đề xuất thành dự án cụ thể.
TP.HCM kỳ vọng đón dòng vốn Catalonia vào các dự án logistics và điện gió 15.000 MW
Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP.HCM – Catalonia 2026 ngày 29/7, phiên chuyên đề 2 đi sâu vào bài toán logistics thông minh, hạ tầng thương mại và năng lượng xanh, những lĩnh vực vùng Catalonia (Tây Ban Nha) có thế mạnh.
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