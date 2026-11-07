TP.HCM mở đường cho mô hình Outlet, doanh nghiệp Việt đứng trước cơ hội mở rộng kênh phân phối
Gia Linh
07/11/2026 8:10 AM (GMT+7)
Không chỉ bổ sung một loại hình bán lẻ mới, đề xuất phát triển mô hình Outlet tại TP.HCM còn mở ra hướng kết nối nhà sản xuất, thương hiệu và hệ thống phân phối hiện đại. Với yêu cầu dành tối thiểu 30% nhãn hiệu Việt Nam trong một số trường hợp hưởng hỗ trợ, mô hình này được kỳ vọng tạo thêm không gian tiêu thụ hàng hóa nội địa và khai thác thị trường mua sắm kết hợp du lịch.
Hàng Việt có thêm cơ hội tham gia chuỗi bán lẻ hiện đại tại TP.HCM
UBND TP.HCM đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định phạm vi, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và trình tự, thủ tục áp dụng đối với mô hình Outlet, hệ thống cửa hàng miễn thuế, cửa hàng hoàn thuế giá trị gia tăng và các mô hình thương mại, dịch vụ tích hợp khác. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 5/11 đến hết ngày 14/11/2026.
Điểm đáng chú ý là Thành phố định hướng Outlet trở thành những điểm đến mua sắm có quy mô lớn, quy tụ nhiều thương hiệu và dịch vụ bổ trợ. Cách tổ chức này có thể tạo thêm không gian phân phối cho doanh nghiệp sản xuất, đồng thời mở rộng lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng và khách du lịch.
Theo dự thảo, TP.HCM đề xuất 3 loại hình Outlet gồm Làng Outlet có diện tích sàn bán lẻ từ 30.000 m²; Trung tâm Outlet đô thị, ngoại vi từ 5.000 m² và mô hình Outlet tích hợp từ 15.000 m².
Các mô hình phải đáp ứng tiêu chí về quy mô, tỷ lệ diện tích bán lẻ Outlet tối thiểu 60% và số lượng nhãn hiệu độc lập từ 50-100, tùy loại hình.
Đáng chú ý, đối với trường hợp hưởng chính sách hỗ trợ có liên quan, nhà đầu tư phải cam kết tỷ lệ nhãn hiệu Việt Nam từ 30%, đồng thời bố trí Không gian hàng Việt Nam - Quà tặng quốc gia.
Đây là điểm có ý nghĩa đối với doanh nghiệp nội địa trong bối cảnh việc tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại vẫn là một trong những yêu cầu quan trọng để mở rộng thị trường. Nếu được triển khai hiệu quả, các tổ hợp Outlet có thể trở thành kênh giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất, thương hiệu Việt, hàng OCOP và các sản phẩm đặc trưng trong nước.
Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ xúc tiến đầu tư, kết nối nhà sản xuất với nhãn hiệu và nhà phân phối; quảng bá hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP. Những giải pháp này hướng đến việc tăng cường liên kết giữa khâu sản xuất và phân phối, thay vì chỉ tập trung phát triển mặt bằng bán lẻ.
Với doanh nghiệp, cơ hội không chỉ nằm ở việc có thêm điểm bán mà còn ở khả năng tiếp cận nhóm khách hàng mới, quảng bá thương hiệu và mở rộng mạng lưới phân phối. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội sẽ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, năng lực cung ứng và sức cạnh tranh của từng thương hiệu.
Kết nối thương mại, du lịch để gia tăng giá trị tiêu dùng
Một định hướng khác trong dự thảo là phát triển Outlet trong hệ sinh thái thương mại, dịch vụ tích hợp. Thành phố đề xuất hỗ trợ kết nối các dự án với hệ thống cửa hàng miễn thuế, cửa hàng hoàn thuế giá trị gia tăng và những dịch vụ bổ trợ.
Các nhóm chính sách hỗ trợ còn tập trung vào phát triển du lịch mua sắm, kinh tế ban đêm, logistics, thương mại điện tử và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kết nối dùng chung theo quy định pháp luật.
Việc kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một không gian được kỳ vọng giúp kéo dài trải nghiệm tiêu dùng, tạo thêm nhu cầu sử dụng dịch vụ và gia tăng giá trị thương mại. Đây cũng là hướng khai thác mối liên kết giữa bán lẻ và du lịch, thay vì chỉ xem mua sắm là hoạt động tiêu dùng đơn lẻ.
Về thu hút đầu tư, dự thảo đề xuất dự án Outlet có vốn đầu tư từ 10.000 tỉ đồng được xem xét đưa vào Danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược. Một số trường hợp đáp ứng điều kiện theo Luật Phát triển đô thị có thể được xem xét rút ngắn 50% thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.
Dù vậy, sức hấp dẫn của mô hình Outlet không chỉ phụ thuộc vào quy mô vốn hay diện tích mặt bằng. Khả năng thu hút thương hiệu, bảo đảm nguồn hàng chính hãng, chính sách giá đủ cạnh tranh và chất lượng dịch vụ mới là những yếu tố quyết định sức mua và hiệu quả khai thác.
Dự thảo Nghị quyết nhấn mạnh nguyên tắc không phát sinh thủ tục hành chính mới, không thay đổi điều kiện đầu tư, kinh doanh và thẩm quyền quản lý nhà nước theo pháp luật chuyên ngành.
Nếu được thông qua và triển khai hiệu quả, mô hình Outlet có thể bổ sung một kênh phân phối mới cho thị trường bán lẻ TP.HCM, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt mở rộng đầu ra, đồng thời góp phần phát triển thương mại gắn với du lịch mua sắm.
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