Trong kinh tế du lịch, một điểm đến hấp dẫn không chỉ được đánh giá qua lượng khách ghé thăm mà còn ở khả năng giữ chân du khách, thúc đẩy chi tiêu và tạo nguồn thu cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Với TP.HCM, việc mở rộng không gian phát triển đang đặt ra cơ hội tái cấu trúc sản phẩm horea theo hướng đa dạng hơn, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các hoạt động tham quan tại khu vực đô thị trung tâm.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, 10 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 9,3 triệu lượt khách quốc tế và hơn 44 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt hơn 307.000 tỉ đồng. Quy mô thị trường này cho thấy dư địa tiêu dùng đáng kể đối với các ngành dịch vụ liên quan đến du lịch.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả nguồn cầu, vấn đề không đơn thuần là bổ sung thêm địa điểm tham quan. Thành phố cần những sản phẩm đủ sức tạo động lực để du khách kéo dài hành trình, sử dụng nhiều dịch vụ hơn và quay trở lại.

Làng nghề, đặc sản và văn hóa địa phương có thể trở thành sản phẩm thương mại du lịch

Không gian du lịch mới tạo điều kiện để TP.HCM kết nối nhiều loại tài nguyên khác nhau, từ di sản văn hóa, làng nghề truyền thống đến cảnh quan sinh thái, sông nước và biển đảo. Đây là nguồn đầu vào quan trọng để doanh nghiệp xây dựng các dòng sản phẩm chuyên biệt, hướng đến những nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm khác nhau.

Một hướng khai thác đáng chú ý là đưa các giá trị sản xuất và văn hóa bản địa vào chuỗi dịch vụ du lịch. Thay vì chỉ tham quan, du khách có thể trực tiếp trải nghiệm nghề truyền thống, tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng thức đặc sản và mua sản phẩm tại điểm đến.

Không gian du lịch TP.HCM ngày càng đa dạng, từ đô thị, sông nước đến làng nghề, sinh thái và biển đảo. Ảnh: Gia Linh

Câu chuyện kết nối văn hóa gốm Lái Thiêu với du lịch trải nghiệm và mua sắm được đưa vào chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ của Sở Du lịch TP.HCM là một ví dụ về hướng phát triển này.

Nếu được tổ chức bài bản, làng nghề không chỉ là nơi lưu giữ giá trị văn hóa mà còn có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi kinh doanh du lịch. Giá trị kinh tế không chỉ đến từ vé tham quan mà còn từ sản phẩm thủ công, dịch vụ hướng dẫn, ẩm thực và hoạt động mua sắm.

Cùng với đó, việc gắn thương hiệu Việt với hoạt động xúc tiến du lịch có thể mở rộng kênh tiếp cận khách hàng cho doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ. Đây là hướng kết nối giữa du lịch và thương mại, giúp gia tăng cơ hội tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Doanh nghiệp du lịch phải thích ứng với cuộc cạnh tranh trên nền tảng số

Một vấn đề khác tác động trực tiếp đến khả năng khai thác thị trường là năng lực ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp. Trong bối cảnh khách hàng có thể tìm kiếm, so sánh giá, đặt dịch vụ và đánh giá điểm đến trên môi trường trực tuyến, khả năng hiện diện số và quản trị trải nghiệm khách hàng ngày càng có ý nghĩa đối với sức cạnh tranh.

Trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ diễn ra từ ngày 14/10 đến 30/10/2026, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức 6 lớp học với 19 chuyên đề, thu hút hơn 1.600 lượt học viên. Nhiều nội dung hướng đến ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh như khai thác dữ liệu thị trường quốc tế, quản trị uy tín trực tuyến, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thanh toán không dùng tiền mặt và quản trị quan hệ khách hàng (CRM).

Đáng chú ý, chuyên đề xây dựng nhân viên số có khả năng tư vấn 24/7 cho doanh nghiệp lữ hành và điểm đến cho thấy xu hướng tự động hóa một phần hoạt động chăm sóc khách hàng. Trong khi đó, các giải pháp thanh toán số, bảo hiểm số và hóa đơn điện tử hướng đến hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ.

TP.HCM đang ra sức kích cầu khách du lịch. Ảnh: Gia Linh

Chương trình có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp và tổ chức như Traveloka, MBBank, MISA cùng các đơn vị công nghệ, truyền thông và bảo hiểm. Điều này cho thấy chuyển đổi số trong du lịch không còn giới hạn ở việc quảng bá trực tuyến mà đang mở rộng sang quản trị và vận hành toàn bộ chuỗi dịch vụ.

Theo định hướng của Sở Du lịch TP.HCM, chương trình tập huấn cũng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ phụ trách du lịch tại xã, phường, đặc khu, đồng thời tăng cường phối hợp giữa chính quyền cơ sở, doanh nghiệp và lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự.

Với mục tiêu tổng thu du lịch đạt 330.000 tỉ đồng trong năm 2026, TP.HCM đang có cơ sở thị trường để tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng chỉ có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế khi các điểm đến được kết nối thành sản phẩm hoàn chỉnh, doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ và tài nguyên bản địa được khai thác theo hướng tạo ra giá trị gia tăng.