TP.HCM mở rộng không gian kinh tế, HoREA đề xuất thêm các cực tăng trưởng du lịch và logistics
Gia Linh
02/11/2026 7:48 AM (GMT+7)
HoREA kiến nghị nghiên cứu tuyến đường sắt hàng hóa kết nối ga Sóng Thần - cảng Cát Lái - cảng Hiệp Phước - cảng Tân Tập nhằm giảm áp lực vận tải đường bộ. Đề xuất này đặt ra thêm dư địa phát triển cho bất động sản công nghiệp, kho vận và các trung tâm logistics tại TP.HCM mở rộng.
Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian kinh tế sau hợp nhất, việc kết nối cảng biển, khu công nghiệp và các đầu mối vận tải đang trở thành yếu tố quan trọng đối với thị trường bất động sản công nghiệp. Đáng chú ý, HoREA vừa đề xuất nghiên cứu tuyến đường sắt hàng hóa kết nối nhiều cảng biển lớn, kỳ vọng nâng cao năng lực logistics và mở thêm cơ hội phát triển các trung tâm kho vận.
Theo văn bản góp ý Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị nghiên cứu tuyến đường sắt hàng hóa kết nối ga Sóng Thần - cảng Cát Lái - tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu - cảng Hiệp Phước - cảng Tân Tập.
Theo HoREA, mỗi ngày có khoảng 18.000-20.000 lượt xe tải nặng, xe container ra vào cảng Cát Lái. Lượng phương tiện lớn khiến áp lực giao thông gia tăng, trong khi hoạt động vận chuyển hàng hóa vẫn phụ thuộc đáng kể vào đường bộ.
Việc phát triển đường sắt hàng hóa được kỳ vọng góp phần giảm áp lực vận tải, tăng khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm phân phối hàng hóa.
Bất động sản logistics đón thêm dư địa phát triển
Từ góc độ thị trường, đề xuất của HoREA gợi mở thêm tiềm năng cho bất động sản công nghiệp và logistics tại TP.HCM mở rộng. Khi mạng lưới vận tải được kết nối đồng bộ, nhu cầu về kho bãi, nhà xưởng xây sẵn, trung tâm phân phối và dịch vụ hậu cần cảng biển có thêm điều kiện phát triển.
Đáng chú ý, khu vực Cái Mép - Thị Vải đang được định hướng phát triển thành trung tâm cảng biển và logistics quốc tế. Cùng với đó, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ với quy mô hơn 4.174 ha được định hướng phát triển theo mô hình cảng biển - logistics - công nghiệp - đô thị dịch vụ.
Không gian kinh tế mới cũng mở ra cơ hội kết nối các khu công nghiệp, cảng biển và chuỗi cung ứng hàng hóa trong khu vực. Đây là những yếu tố có thể gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bất động sản công nghiệp, đặc biệt ở phân khúc kho vận và hạ tầng phục vụ logistics.
Tuy nhiên, khả năng hình thành nhu cầu đầu tư thực tế vẫn phụ thuộc vào tiến độ phát triển hạ tầng, mức độ kết nối giữa các phương thức vận tải và hiệu quả khai thác của hệ thống cảng biển.
Vì vậy, kiến nghị của HoREA không chỉ đặt ra bài toán giao thông mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của hạ tầng logistics trong việc định hình không gian và cơ hội phát triển thị trường bất động sản TP.HCM mở rộng.
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