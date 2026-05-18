TPHCM mở rộng rà soát dự án vướng mắc, doanh nghiệp tiếp tục gửi kiến nghị
Gia Linh
18/05/2026 1:30 PM (GMT+7)
TPHCM đang mở rộng rà soát các dự án tồn đọng ngoài danh sách 838 dự án đã công bố trước đó. Trong bối cảnh này, HoREA tiếp tục gửi thêm đợt 3 kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư tư nhân, FDI và PPP gặp vướng mắc kéo dài nhiều năm.
Trong quá trình rà soát các dự án tồn đọng trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp bất động sản tại TPHCM tiếp tục phản ánh thêm các công trình đang gặp vướng mắc kéo dài về pháp lý, đầu tư và đất đai.
Trước thực tế này, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa tiếp tục gửi báo cáo bổ sung đợt 3 đến UBND TPHCM và các sở ngành liên quan nhằm đề xuất xem xét tháo gỡ cho các dự án chưa được đưa vào danh sách xử lý trước đó.
Theo HoREA, việc tổng hợp thêm các dự án khó khăn được thực hiện trên cơ sở Chỉ thị số 45 của UBND TPHCM và văn bản của Sở Tài chính về rà soát các công trình, dự án tồn đọng trên địa bàn thành phố.
Trước đó, thành phố đã thống kê danh mục 838 dự án, khu đất gặp khó khăn cần được xử lý. Tuy nhiên, sau khi HoREA tổ chức hội nghị làm việc với doanh nghiệp vào ngày 13/5, nhiều đơn vị tiếp tục phản ánh vẫn còn không ít dự án chưa được cập nhật vào danh mục này.
Nhiều doanh nghiệp bất động sản tại TPHCM tiếp tục phản ánh thêm các công trình đang gặp vướng mắc kéo dài về pháp lý, đầu tư và đất đai. Ảnh: Gia Linh
Theo ghi nhận, các vướng mắc chủ yếu tập trung ở khâu pháp lý đất đai, thủ tục đầu tư, xác định nghĩa vụ tài chính, điều chỉnh quy hoạch hoặc chậm phê duyệt hồ sơ liên quan. Nhiều dự án đã đình trệ trong thời gian dài khiến doanh nghiệp gặp áp lực tài chính, còn thị trường thiếu hụt nguồn cung mới.
HoREA cho biết, chỉ trong ít ngày sau hội nghị, Hiệp hội đã liên tiếp gửi hai đợt báo cáo bổ sung vào ngày 15/5 và 16/5. Đến ngày 17/5, Hiệp hội tiếp tục gửi thêm đợt 3 danh sách các dự án khó khăn, vướng mắc kéo dài thuộc lĩnh vực đầu tư tư nhân, FDI và PPP trên địa bàn TPHCM.
Đáng chú ý, HoREA cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thêm nếu doanh nghiệp còn phản ánh các dự án chưa được tổng hợp sau thời điểm ngày 15/5.
Ông Lê Hoàng Châu nhận định việc rà soát toàn diện các dự án vướng mắc là bước quan trọng để khơi thông nguồn lực đầu tư và phục hồi niềm tin thị trường. Theo ông Châu, nhiều dự án nếu được tháo gỡ kịp thời có thể sớm tái khởi động, bổ sung nguồn cung cho thị trường nhà ở và tạo thêm dòng tiền cho nền kinh tế.
Giới chuyên gia đánh giá, động thái liên tục cập nhật thêm các dự án tồn đọng cho thấy quy mô khó khăn của thị trường bất động sản TPHCM vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, việc chính quyền thành phố chủ động mở rộng rà soát và tiếp nhận thêm kiến nghị từ doanh nghiệp được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh TPHCM đang đặt mục tiêu khơi thông đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và tái kích hoạt nhiều dự án “đắp chiếu” nhiều năm qua.
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