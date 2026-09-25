TP.HCM mở rộng TOD theo các tuyến metro, chưa thể đo tác động lên giá nhà đất

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Thành phố đang chuẩn bị quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với hàng loạt tuyến đường sắt.

Trong đó, Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đã được phê duyệt ranh giới TOD và dự kiến hoàn thành phê duyệt quy hoạch trong tháng 12/2026.

Khu vực ga Thủ Thiêm dự kiến hoàn thành thẩm định, phê duyệt quy hoạch từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027. Với Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Thành phố đang lấy ý kiến ranh giới TOD, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 10/2026 và hoàn thành quy hoạch trong quý I - II/2027.

Ga Bình Khánh, đoạn Tham Lương - Củ Chi và tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ cũng nằm trong kế hoạch triển khai TOD giai đoạn 2026 - 2027.

TP.HCM đang đẩy nhanh quy hoạch các khu TOD quanh metro và đường sắt, hướng đến hình thành các khu đô thị tích hợp nhà ở. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, các tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, Metro số 4, giai đoạn 1 Metro số 6, Suối Tiên - Thành phố mới Bình Dương và tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Thủ Dầu Một - TP.HCM đang chuẩn bị rà soát ranh giới TOD.

Theo định hướng của TP.HCM, các khu vực TOD sẽ được bố trí công trình hỗn hợp, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng và công trình công cộng.

Giao thông công cộng đóng vai trò chủ đạo, kết nối với hệ thống đi bộ và đường dành cho xe đạp. Thành phố cũng định hướng khai thác giá trị gia tăng từ quỹ đất, không gian ngầm và trên cao quanh các đầu mối giao thông.

Điều thị trường quan tâm là việc hình thành TOD sẽ tác động thế nào tới giá trị bất động sản quanh các nhà ga.

Sở Xây dựng cho biết hiện chưa đủ cơ sở công bố mức thay đổi cụ thể về giá trị, nhu cầu và hiệu quả khai thác bất động sản do TOD tạo ra tại từng khu vực.

Việc đánh giá cần dựa trên số liệu giao dịch, giá bán, giá thuê và tình hình khai thác thực tế, đồng thời phải phân biệt tác động từ giao thông công cộng với biến động chung của thị trường.

Điều này đồng nghĩa việc một khu vực được đưa vào quy hoạch TOD hoặc nằm gần metro chưa đủ cơ sở để xác định giá bất động sản sẽ tăng ở mức nào. Theo Sở Xây dựng, áp lực lớn hiện nay là tiến độ khi TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 8 tuyến, đoạn tuyến đường sắt ưu tiên trong 4 năm tới. Quy hoạch TOD phải được triển khai song song để không gian đô thị phát triển đồng bộ với hệ thống đường sắt.

Bên cạnh đó là nguy cơ kéo dài giải phóng mặt bằng tại các tuyến đi qua khu vực nội đô đông dân và nhu cầu vốn đầu tư rất lớn.

Thành phố đang tính toán các giải pháp như hoàn thiện phương án huy động vốn, xây dựng quy trình bồi thường, tái định cư thống nhất theo cơ chế đặc thù và kiểm soát tiến độ từng dự án.