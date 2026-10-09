TP.HCM muốn nâng giá trị quỹ đất công nghiệp bằng mô hình sinh thái
Gia Linh
09/10/2026 10:11 AM (GMT+7)
Thị trường đất công nghiệp đang chuyển dần từ cuộc đua về quỹ đất sang cạnh tranh về chất lượng hạ tầng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn xanh. TP.HCM đang lấy ý kiến cơ chế chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp sang mô hình sinh thái, nhằm nâng sức hút với dòng vốn mới.
UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về tiêu chí khu, cụm công nghiệp sinh thái và chính sách hỗ trợ chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 6/10 đến hết ngày 5/11/2026.
Theo dự thảo, đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu có ít nhất 6 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đạt tiêu chí sinh thái. Đến năm 2045, con số này tăng lên 10 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp.
Để chuyển đổi, nhà đầu tư hạ tầng phải điều chỉnh dự án, xây dựng phương án cộng sinh công nghiệp và cơ chế giám sát việc sử dụng nguyên liệu, nước, năng lượng, hóa chất, chất thải, phế liệu.
TP.HCM đang lấy ý kiến cơ chế chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp sang mô hình sinh thái, nhằm nâng sức hút với dòng vốn mới. Ảnh: Gia Linh
Nhà đầu tư phải cam kết đáp ứng tiêu chí khu, cụm công nghiệp sinh thái trong tối đa 8 năm. Với doanh nghiệp thứ cấp, thời hạn đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp sinh thái được đề xuất không quá 3 năm.
Việc nâng cấp này được kỳ vọng giúp quỹ đất công nghiệp đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư đang ngày càng quan tâm đến sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và tiêu chuẩn môi trường.
Để giảm áp lực chi phí chuyển đổi, nhà đầu tư đủ điều kiện được xem xét hỗ trợ lãi suất, vay vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM và tiếp cận tín dụng xanh.
Thành phố cũng dự kiến bố trí kinh phí hỗ trợ miễn phí một số hoạt động như đánh giá cộng sinh công nghiệp, sản xuất sạch hơn, kiểm toán năng lượng và kiểm kê khí nhà kính.
Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp bằng 50% mức thu hiện hành cho các đối tượng đáp ứng điều kiện. Cùng với đó, các khu, cụm công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp được chứng nhận sẽ được ưu tiên tiếp cận các chương trình xúc tiến đầu tư, đổi mới công nghệ và đào tạo nhân lực.
Với loạt cơ chế này, TP.HCM kỳ vọng tạo thêm động lực để chủ đầu tư nâng cấp hạ tầng, qua đó gia tăng chất lượng và sức cạnh tranh của quỹ đất công nghiệp trong giai đoạn mới.
TP.HCM muốn nâng giá trị quỹ đất công nghiệp bằng mô hình sinh thái
Thị trường đất công nghiệp đang chuyển dần từ cuộc đua về quỹ đất sang cạnh tranh về chất lượng hạ tầng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn xanh. TP.HCM đang lấy ý kiến cơ chế chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp sang mô hình sinh thái, nhằm nâng sức hút với dòng vốn mới.
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