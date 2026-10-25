TP.HCM muốn tăng giá trị mỗi chuyến đi, hàng không trở thành mắt xích kinh tế du lịch
Gia Linh
25/10/2026 11:15 AM (GMT+7)
Với doanh thu du lịch tăng mạnh trong năm 2026, TP.HCM đang đứng trước yêu cầu khai thác thị trường theo chiều sâu, thay vì chỉ chạy đua về lượng khách.
Từ dòng khách du lịch đến cơ hội kinh doanh
Du lịch không chỉ là câu chuyện quảng bá điểm đến hay gia tăng lượt khách. Với một đô thị có quy mô thị trường lớn như TP.HCM, hiệu quả kinh tế còn phụ thuộc vào khả năng giữ chân du khách, kích thích chi tiêu và phân bổ dòng khách đến nhiều loại hình dịch vụ. Đây cũng là bài toán đặt ra khi thành phố tăng cường liên kết với ngành hàng không trong giai đoạn 2026-2030.
Vừa qua, Sở Du lịch TP.HCM và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến, phát triển du lịch và mạng lưới đường bay. Thỏa thuận tập trung vào phát triển đường bay đến TP.HCM và các địa phương liên kết, quảng bá điểm đến gắn với cảng hàng không, trao đổi dữ liệu, đào tạo nhân lực và phát triển du lịch Côn Đảo bền vững.
Điểm đáng chú ý là sự phối hợp này có thể tạo thêm kênh tiếp cận khách hàng cho hệ sinh thái doanh nghiệp du lịch. Nếu được triển khai đồng bộ, hoạt động xúc tiến tại sân bay và trên các thị trường hàng không có thể giúp doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và các điểm vui chơi tiếp cận khách ngay từ giai đoạn lên kế hoạch chuyến đi.
Theo số liệu công bố tại sự kiện, trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế và 39,57 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch đạt khoảng 282.696 tỉ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương 85,7% kế hoạch cả năm.
Quy mô doanh thu này cho thấy du lịch đang tạo ra thị trường tiêu dùng đáng kể cho nhiều ngành dịch vụ. Tuy nhiên, số lượt khách và tổng thu chưa đủ phản ánh đầy đủ hiệu quả kinh doanh của từng nhóm doanh nghiệp. Khả năng sinh lời còn phụ thuộc vào thời gian lưu trú, mức chi tiêu bình quân, cơ cấu dịch vụ khách sử dụng và chi phí khai thác.
Vì vậy, cơ hội từ hợp tác hàng không không chỉ nằm ở việc có thêm chuyến bay hoặc tăng lượng khách đến thành phố. Vấn đề quan trọng hơn là làm thế nào để mỗi hành trình tạo ra nhiều giao dịch dịch vụ hơn, từ lưu trú, ẩm thực đến mua sắm và trải nghiệm văn hóa.
Liên kết hàng không - du lịch cần tạo hiệu quả thực chất
Theo ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cảng hàng không là một trong những điểm tiếp xúc đầu tiên góp phần tạo ấn tượng về điểm đến. Sự đồng hành giữa hàng không và du lịch có ý nghĩa trong quảng bá hình ảnh thành phố, gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và mở rộng cơ hội phát triển cho cả hai lĩnh vực.
Ở góc độ khai thác hạ tầng, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV, cho biết đơn vị mong muốn phối hợp với ngành du lịch đẩy mạnh xúc tiến phát triển đường bay, quảng bá điểm đến và nâng cao trải nghiệm hành khách, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, tăng cường kết nối quốc tế của TP.HCM.
ACV hiện đầu tư, quản lý và khai thác 22 cảng hàng không tại Việt Nam, gồm 10 cảng hàng không quốc tế và 12 cảng hàng không nội địa. Mạng lưới này tạo điều kiện để TP.HCM mở rộng khả năng quảng bá đến các nhóm khách trong nước, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường quốc tế thông qua các hoạt động xúc tiến phù hợp.
Tuy nhiên, mở rộng kết nối mới là điều kiện ban đầu. Để chuyển lợi thế hàng không thành doanh thu cho thị trường dịch vụ, thành phố cần gắn hoạt động quảng bá với những sản phẩm cụ thể, phù hợp nhu cầu và khả năng chi tiêu của từng nhóm khách. Chẳng hạn, khách quốc tế có thể được tiếp cận các gói trải nghiệm ẩm thực, mua sắm, văn hóa đô thị; khách nội địa có thể kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí và các hành trình liên tuyến.
Một nội dung khác trong thỏa thuận là phát triển du lịch Côn Đảo bền vững gắn với cảng hàng không, đồng thời tăng cường liên kết các địa phương trong không gian phát triển mới của TP.HCM. Nếu được tổ chức hiệu quả, việc kết nối điểm đến đô thị với du lịch biển đảo có thể mở rộng lựa chọn cho du khách, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ vận chuyển.
Bên cạnh đó, việc trao đổi dữ liệu giữa ngành du lịch và đơn vị khai thác cảng hàng không có thể hỗ trợ nhận diện nhu cầu thị trường, lựa chọn thời điểm xúc tiến và đánh giá hiệu quả các chương trình quảng bá. Đây là yếu tố quan trọng để hoạt động tiếp thị điểm đến tiến gần hơn đến cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, thay vì chỉ đo lường bằng số lượng sự kiện hoặc lượt tiếp cận.
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