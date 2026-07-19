TP.HCM muốn tăng tốc phát triển nhà cho thuê: Cần cơ chế đủ mạnh để hút dòng vốn

Nhà cho thuê đang được TP.HCM xác định là một trong những phân khúc cần ưu tiên phát triển trong giai đoạn tới, khi nhu cầu an cư của người lao động, công nhân và lực lượng làm việc tại đô thị ngày càng tăng nhưng nguồn cung vẫn còn rất hạn chế.

Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thành phố đang tiến hành điều tra xã hội học nhằm đánh giá nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê của từng nhóm đối tượng. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để xây dựng chỉ tiêu phát triển phù hợp với tốc độ gia tăng dân số, lao động và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Sở Xây dựng, việc phát triển phân khúc này hiện gặp nhiều rào cản do thiếu dữ liệu đầy đủ cũng như chưa có cơ chế đủ hấp dẫn để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư. Hệ thống chính sách hiện nay chủ yếu tập trung vào nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại cho thuê, trong khi vẫn thiếu những ưu đãi dành riêng cho các dự án nhà cho thuê quy mô lớn.

Để tháo gỡ khó khăn, TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tham mưu Chính phủ hoàn thiện các chính sách về tài chính, tín dụng và đầu tư, đồng thời đưa dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê vào nhóm dự án cấp bách.

TP.HCM đang định hướng mở rộng mạnh phân khúc nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động và người thu nhập trung bình. Ảnh: Gia Linh

Nếu đề xuất này được thông qua, nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư mà chỉ cần thực hiện thủ tục giao hoặc công nhận chủ đầu tư trước khi triển khai các bước tiếp theo như lập quy hoạch chi tiết 1/500, giao đất, thẩm định dự án hoặc cấp phép xây dựng. Thành phố cũng đề xuất được sử dụng ngân sách để đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ các dự án nhà ở cho thuê.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng kiến nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án nhà ở cho thuê trong suốt thời gian khai thác.

Về nguồn vốn, TP.HCM đề xuất xây dựng gói tín dụng ưu đãi riêng dành cho nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân và các dự án nhà ở cho thuê với lãi suất khoảng 3-4%/năm hoặc chỉ cao hơn lãi suất huy động từ 1,5-2%. Thời gian vay được đề xuất kéo dài 15-20 năm, kèm thời gian ân hạn 3 năm và chính sách hỗ trợ 70-80% lãi suất vay thương mại trong giai đoạn đầu vận hành dự án.

Ngoài ra, thành phố cũng đề xuất cho phép doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thuê đất trong khu công nghiệp để xây dựng nhà lưu trú công nhân. Đối với các dự án nhà ở thương mại dành từ 50% quỹ căn hộ trở lên để cho thuê, chủ đầu tư sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi tương tự dự án nhà ở xã hội.

Ở góc độ thị trường, những đề xuất trên được kỳ vọng sẽ góp phần dịch chuyển dòng vốn sang phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực thay vì chỉ tập trung vào nhà ở để bán. Khi thủ tục đầu tư được rút gọn, chi phí vốn giảm và chính sách ưu đãi rõ ràng hơn, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực tham gia phát triển nhà ở cho thuê - phân khúc được đánh giá còn nhiều dư địa nhưng chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư trong thời gian qua.

Nếu các cơ chế đặc thù sớm được ban hành, TP.HCM không chỉ có thêm nguồn cung nhà ở phục vụ người lao động mà còn tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng cân bằng hơn giữa phân khúc bán và cho thuê, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng đa dạng của người dân đô thị.