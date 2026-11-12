Đối với thị trường bất động sản, tính pháp lý của nhà đất, tiến độ dự án và khả năng tiếp cận hạ tầng luôn là những yếu tố quan trọng quyết định giá trị tài sản cũng như lựa chọn an cư của người dân. Tại phường Chánh Hiệp (horea), những vấn đề này tiếp tục được cử tri đặt ra trong buổi tiếp xúc đại biểu HĐND TP.HCM trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, diễn ra sáng 11/11.

Một trong những nhóm kiến nghị đáng chú ý liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bố trí tái định cư cho người dân có đất thuộc diện giải tỏa, đền bù tại các dự án.

Đây không chỉ là câu chuyện thủ tục hành chính. Với những hộ gia đình có nhà đất nằm trong khu vực triển khai dự án, việc chậm giải quyết các thủ tục pháp lý hoặc chưa có phương án tái định cư rõ ràng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch ổn định chỗ ở, tài chính và sinh kế.

Các cử tri TP.HCM trình bày những vướng mắc đất đai và dự án kéo dài ảnh hưởng đến nhu cầu an cư. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, cử tri còn phản ánh tình trạng một số dự án bất động sản, dự án nhà ở trên địa bàn kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Người dân đề nghị cơ quan chức năng sớm rà soát, có phương án xử lý nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan.

Ở góc độ thị trường, tiến độ triển khai và tính minh bạch về pháp lý là những yếu tố có ý nghĩa đối với niềm tin của người mua nhà. Những dự án kéo dài không chỉ khiến người dân phải chờ đợi mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc rà soát, xử lý những tồn tại.

Bên cạnh các vấn đề pháp lý, cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh đầu tư đường giao thông, mở rộng hệ thống cấp nước sạch đến các hộ dân. Đây là những hạ tầng thiết yếu, tác động trực tiếp đến điều kiện sinh hoạt và sức hấp dẫn của các khu vực dân cư.

Một khu vực đô thị muốn phát triển ổn định không thể chỉ dựa vào các dự án nhà ở mà còn cần hệ thống giao thông, cấp nước, trường học và cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu dân cư.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phường Chánh Hiệp đề nghị địa phương quan tâm đầu tư đường giao thông nông thôn, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch, đồng thời phát triển thêm trường học và cơ sở y tế.

Trao đổi với người dân, ông Dương Thái Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp cho biết, địa phương đã tiếp thu các kiến nghị. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, phường sẽ tập trung triển khai giải quyết.

Riêng vấn đề nước sạch và nâng cấp đường giao thông, lãnh đạo phường đã trực tiếp xuống địa bàn khảo sát, ghi nhận và phối hợp với các đơn vị cấp, thoát nước để xây dựng phương án thực hiện.

Theo ông Khanh, những vấn đề có thể xử lý ngay sẽ được các đơn vị chuyên môn trao đổi, giải thích và hướng dẫn người dân. Những nội dung cần xác minh thêm hoặc phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối với lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp cho biết, địa phương đã khảo sát những vị trí phù hợp, xây dựng kế hoạch và định hướng kêu gọi đầu tư phát triển thêm trường học, ưu tiên các khu vực tập trung đông dân cư.

Phường cũng định hướng phát triển thêm các trường học liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân.

Một điểm đáng chú ý là bên cạnh các buổi tiếp xúc cử tri truyền thống, phường Chánh Hiệp đã triển khai mô hình “Cà phê sáng - Trao đổi với nhân dân” từ năm 2025. Thông qua mô hình này, lãnh đạo địa phương và đại biểu HĐND trực tiếp đến khu phố, gặp gỡ người dân để tiếp nhận những phản ánh về đất đai, hạ tầng, môi trường, giáo dục và các vấn đề dân sinh.

Theo ông Nguyễn Hữu Thạnh, những ý kiến của cử tri đều được ghi nhận bằng văn bản, có báo cáo, hướng xử lý và thông báo lại cho người dân. HĐND phường cũng có trách nhiệm theo dõi quá trình giải quyết kiến nghị, yêu cầu báo cáo kết quả tại các kỳ họp tiếp theo.