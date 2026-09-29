TP.HCM phân quyền quyết định giá bán nhà tái định cư về xã, phường
Gia Linh
29/09/2026 10:20 AM (GMT+7)
UBND xã, phường, đặc khu tại TP.HCM được quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng. Cơ chế mới cũng quy định rõ cách xác định giá khi người dân được bố trí tái định cư khác địa bàn nơi có đất thu hồi.
Trong quá trình triển khai các dự án đô thị, giá nhà tái định cư là một trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và khả năng ổn định chỗ ở của người dân có đất bị thu hồi. Đặc biệt, việc bố trí quỹ nhà không phải lúc nào cũng nằm trên cùng địa bàn với nơi triển khai dự án bồi thường.
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định ủy quyền cho UBND xã, phường, đặc khu thực hiện quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.
Theo đó, UBND cấp xã được quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng, không phân biệt địa bàn bố trí tái định cư, theo khoản 1 Điều 37a Nghị định 95/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 19 Nghị định 54/2026/NĐ-CP.
UBND xã, phường, đặc khu tại TP.HCM được quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng. Ảnh: Gia Linh
Theo quy định mới, nếu nhà tái định cư nằm trong địa bàn cấp xã có dự án bồi thường, UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường sẽ quyết định giá bán. Trường hợp nhà tái định cư được bố trí tại địa bàn cấp xã khác với nơi có đất thu hồi, UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn là đơn vị quyết định giá bán.
Tuy nhiên, trước khi quyết định, cơ quan này phải có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp xã nơi có quỹ nhà tái định cư và cơ quan, đơn vị được giao quản lý quỹ nhà.
Đáng chú ý, TP.HCM yêu cầu việc xác định giá phải bảo đảm thống nhất, đúng quy định pháp luật và không làm thay đổi giá bán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với cùng một căn nhà, trừ trường hợp được điều chỉnh theo quy định.
Điều này đồng nghĩa việc phân quyền không cho phép các địa phương tự xác lập những mức giá khác nhau đối với cùng một căn nhà đã được phê duyệt giá.
Việc ủy quyền được thực hiện trên toàn địa bàn TP.HCM, kể từ khi quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan được sửa đổi, bổ sung hoặc có quy định mới làm thay đổi thẩm quyền quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư, TP.HCM sẽ thực hiện theo quy định mới.
Sở Xây dựng có trách nhiệm kịp thời rà soát, tham mưu UBND TP.HCM điều chỉnh hoặc chấm dứt việc ủy quyền theo quy định.
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