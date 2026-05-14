TPHCM ráo riết “mở khóa” dự án tồn đọng, doanh nghiệp bất động sản chạy đua gửi hồ sơ

Doanh nghiệp bất động sản khẩn trương gửi hồ sơ

Ngày 14/5, Sở Tài chính TPHCM ban hành văn bản đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp có dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn Thành phố khẩn trương cung cấp thông tin đối với các công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được tổng hợp trong danh sách 838 dự án tồn đọng trước đây.

Đáng chú ý, phạm vi rà soát lần này không chỉ dừng ở các dự án bất động sản tư nhân mà bao gồm cả đầu tư công, FDI và PPP. Điều này cho thấy TPHCM đang muốn xử lý toàn diện các “điểm nghẽn” đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Theo yêu cầu của Sở Tài chính, doanh nghiệp phải báo cáo chi tiết tên dự án, tổng mức đầu tư, diện tích sử dụng đất, tiến độ thực tế, nội dung vướng mắc, cơ quan đang thụ lý và kiến nghị cụ thể để Thành phố xem xét tháo gỡ.

Sở Tài chính TPHCM ban hành văn bản đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp có dự án bất động sản khẩn trương gửi các vướng mắc về cơ quan chức năng. Ảnh: Gia Linh

Đặc biệt, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chỉ kéo dài đến trước 15h ngày 15/5/2026. Sau thời điểm này, nếu doanh nghiệp không có kiến nghị sẽ được xem như không có khó khăn cần xử lý.

Thực tế nhiều năm qua, thị trường bất động sản TPHCM liên tục đối mặt tình trạng nguồn cung sụt giảm mạnh do hàng loạt dự án bị đình trệ pháp lý. Không ít dự án dù đã giải phóng mặt bằng, xây dựng dang dở hoặc hoàn tất một phần thủ tục vẫn phải nằm chờ vì vướng xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính hoặc chồng chéo pháp luật.

Theo giới chuyên gia, tình trạng này khiến lượng lớn vốn đầu tư bị “đóng băng”, doanh nghiệp mất khả năng xoay vòng dòng tiền trong khi người mua nhà tiếp tục thiếu nguồn cung phù hợp.

Động thái mới của Sở Tài chính được kỳ vọng sẽ giúp bổ sung thêm nhiều dự án chưa từng được đưa vào diện tháo gỡ trước đây. Bởi trên thực tế, danh sách 838 dự án tồn đọng trước đó vẫn chưa phản ánh đầy đủ số lượng dự án đang gặp khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Hàng trăm dự án bất động sản “mắc cạn” vì pháp lý, giá đất và thủ tục kéo dài

Nhiều doanh nghiệp địa ốc cho biết thời gian qua họ liên tục kiến nghị nhưng hồ sơ chưa được cập nhật hoặc chưa có đầu mối xử lý cụ thể. Vì vậy, việc Thành phố mở thêm đợt tiếp nhận mới được xem là cơ hội để các dự án “kẹt” pháp lý nhiều năm có cơ hội tái khởi động.

Theo yêu cầu của Sở Tài chính, các sở, ban ngành liên quan cũng phải tổng hợp đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp gửi về trước ngày 18/5/2026 để báo cáo UBND TPHCM xem xét xử lý theo chỉ đạo chung.

Theo các chuyên gia, quá trình tháo gỡ diễn ra thực chất, thị trường bất động sản TPHCM có thể đón thêm nguồn cung mới trong giai đoạn 2026 - 2027. Hiện nay, áp lực thiếu nhà ở tại TPHCM đang rất lớn, đặc biệt ở phân khúc căn hộ trung cấp và nhà ở vừa túi tiền. Trong khi đó, nhiều dự án bị đình trệ lại nằm ở các khu vực có nhu cầu ở thực rất cao như TP Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè hay khu Tây Bắc Thành phố.

Thị trường bất động sản đang nhận nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh: Gia Linh

Việc khơi thông pháp lý không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính mà còn kéo theo nhiều tác động lan tỏa đến nền kinh tế như kích thích xây dựng, vật liệu, lao động và tín dụng.

Một chuyên gia bất động sản nhận định thị trường hiện nay không thiếu nhu cầu mà thiếu nguồn cung đủ điều kiện triển khai. Vì vậy, nếu các dự án tồn đọng được tháo gỡ đồng loạt, thanh khoản thị trường có thể cải thiện rõ rệt trong thời gian tới.

Ngoài ra, việc Thành phố yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực cũng cho thấy cơ quan quản lý đang muốn xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về các dự án vướng mắc để tránh tình trạng xử lý nhỏ giọt như trước đây.