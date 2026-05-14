TPHCM ráo riết “mở khóa” dự án tồn đọng, doanh nghiệp bất động sản chạy đua gửi hồ sơ
Gia Linh
14/05/2026 7:00 PM (GMT+7)
Sau nhiều năm thị trường bất động sản TPHCM bị “níu chân” bởi các nút thắt pháp lý, Thành phố đang bước vào đợt tổng rà soát quy mô lớn nhằm xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.
Doanh nghiệp bất động sản khẩn trương gửi hồ sơ
Ngày 14/5, Sở Tài chính TPHCM ban hành văn bản đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp có dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn Thành phố khẩn trương cung cấp thông tin đối với các công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được tổng hợp trong danh sách 838 dự án tồn đọng trước đây.
Đáng chú ý, phạm vi rà soát lần này không chỉ dừng ở các dự án bất động sản tư nhân mà bao gồm cả đầu tư công, FDI và PPP. Điều này cho thấy TPHCM đang muốn xử lý toàn diện các “điểm nghẽn” đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.
Theo yêu cầu của Sở Tài chính, doanh nghiệp phải báo cáo chi tiết tên dự án, tổng mức đầu tư, diện tích sử dụng đất, tiến độ thực tế, nội dung vướng mắc, cơ quan đang thụ lý và kiến nghị cụ thể để Thành phố xem xét tháo gỡ.
Đặc biệt, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chỉ kéo dài đến trước 15h ngày 15/5/2026. Sau thời điểm này, nếu doanh nghiệp không có kiến nghị sẽ được xem như không có khó khăn cần xử lý.
Thực tế nhiều năm qua, thị trường bất động sản TPHCM liên tục đối mặt tình trạng nguồn cung sụt giảm mạnh do hàng loạt dự án bị đình trệ pháp lý. Không ít dự án dù đã giải phóng mặt bằng, xây dựng dang dở hoặc hoàn tất một phần thủ tục vẫn phải nằm chờ vì vướng xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính hoặc chồng chéo pháp luật.
Theo giới chuyên gia, tình trạng này khiến lượng lớn vốn đầu tư bị “đóng băng”, doanh nghiệp mất khả năng xoay vòng dòng tiền trong khi người mua nhà tiếp tục thiếu nguồn cung phù hợp.
Động thái mới của Sở Tài chính được kỳ vọng sẽ giúp bổ sung thêm nhiều dự án chưa từng được đưa vào diện tháo gỡ trước đây. Bởi trên thực tế, danh sách 838 dự án tồn đọng trước đó vẫn chưa phản ánh đầy đủ số lượng dự án đang gặp khó khăn trên địa bàn TPHCM.
Hàng trăm dự án bất động sản “mắc cạn” vì pháp lý, giá đất và thủ tục kéo dài
Nhiều doanh nghiệp địa ốc cho biết thời gian qua họ liên tục kiến nghị nhưng hồ sơ chưa được cập nhật hoặc chưa có đầu mối xử lý cụ thể. Vì vậy, việc Thành phố mở thêm đợt tiếp nhận mới được xem là cơ hội để các dự án “kẹt” pháp lý nhiều năm có cơ hội tái khởi động.
Theo yêu cầu của Sở Tài chính, các sở, ban ngành liên quan cũng phải tổng hợp đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp gửi về trước ngày 18/5/2026 để báo cáo UBND TPHCM xem xét xử lý theo chỉ đạo chung.
Theo các chuyên gia, quá trình tháo gỡ diễn ra thực chất, thị trường bất động sản TPHCM có thể đón thêm nguồn cung mới trong giai đoạn 2026 - 2027. Hiện nay, áp lực thiếu nhà ở tại TPHCM đang rất lớn, đặc biệt ở phân khúc căn hộ trung cấp và nhà ở vừa túi tiền. Trong khi đó, nhiều dự án bị đình trệ lại nằm ở các khu vực có nhu cầu ở thực rất cao như TP Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè hay khu Tây Bắc Thành phố.
Việc khơi thông pháp lý không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính mà còn kéo theo nhiều tác động lan tỏa đến nền kinh tế như kích thích xây dựng, vật liệu, lao động và tín dụng.
Một chuyên gia bất động sản nhận định thị trường hiện nay không thiếu nhu cầu mà thiếu nguồn cung đủ điều kiện triển khai. Vì vậy, nếu các dự án tồn đọng được tháo gỡ đồng loạt, thanh khoản thị trường có thể cải thiện rõ rệt trong thời gian tới.
Ngoài ra, việc Thành phố yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực cũng cho thấy cơ quan quản lý đang muốn xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về các dự án vướng mắc để tránh tình trạng xử lý nhỏ giọt như trước đây.
TPHCM tăng cường bóc xóa quảng cáo sai phép, siết chặt mỹ quan đô thị
TPHCM đang đẩy mạnh các chiến dịch bóc xóa quảng cáo sai phép, xử lý tình trạng dán tờ rơi, viết vẽ bậy tràn lan tại khu dân cư và không gian công cộng. Động thái này không chỉ nhằm lập lại trật tự đô thị mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi liên quan “tín dụng đen”, cải thiện hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp trong mắt người dân và du khách.
Đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TPHCM hút mạnh dòng vốn công nghệ cao
Không chỉ là trung tâm công nghiệp truyền thống, khu vực phía Bắc TPHCM đang được định vị trở thành đô thị khoa học công nghệ quy mô lớn, nơi hội tụ đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, logistics xanh và các dòng vốn quốc tế chất lượng cao.
Hạ tầng đường sắt tăng tốc, bất động sản quanh Ga Thủ Thiêm "rục rịch"
Hàng loạt dự án đường sắt đô thị, metro và kết nối sân bay Long Thành đang tạo kỳ vọng mới cho khu Đông TPHCM. Trong đó, Ga Thủ Thiêm được xem là “mắt xích” chiến lược có thể kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản, thương mại và đô thị tích hợp trong nhiều năm tới
Siết quản lý xây dựng tại TPHCM, kỳ vọng giảm rủi ro cho người mua nhà
Tình trạng xây dựng sai phép, không phép và chậm xử lý vi phạm tại một số khu vực đang khiến bài toán quản lý đô thị ở TPHCM tiếp tục nóng lên. Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cơ cấu, thành phố bắt đầu đẩy mạnh công tác giám sát trật tự xây dựng nhằm siết kỷ cương và hạn chế phát sinh vi phạm mới.
TPHCM mở rộng rà soát dự án vướng mắc, doanh nghiệp tiếp tục gửi kiến nghị
TPHCM đang mở rộng rà soát các dự án tồn đọng ngoài danh sách 838 dự án đã công bố trước đó. Trong bối cảnh này, HoREA tiếp tục gửi thêm đợt 3 kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư tư nhân, FDI và PPP gặp vướng mắc kéo dài nhiều năm.
Trung Quốc: 9/10 gia đình có nhà riêng, nhưng giấc mơ sở hữu nhà đang bị thử thách
5 năm kể từ làn sóng vỡ nợ đầu tiên của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc, lĩnh vực này vẫn còn chịu nhiều tổn thương. Hàng loạt bất ổn kinh tế, từ tiêu dùng nội địa yếu kém đến nguy cơ một cuộc chiến thương mại lịch sử với Mỹ, khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua nhà.
TPHCM tăng cường bóc xóa quảng cáo sai phép, siết chặt mỹ quan đô thị
TPHCM đang đẩy mạnh các chiến dịch bóc xóa quảng cáo sai phép, xử lý tình trạng dán tờ rơi, viết vẽ bậy tràn lan tại khu dân cư và không gian công cộng. Động thái này không chỉ nhằm lập lại trật tự đô thị mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi liên quan “tín dụng đen”, cải thiện hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp trong mắt người dân và du khách.
Đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TPHCM hút mạnh dòng vốn công nghệ cao
Hạ tầng đường sắt tăng tốc, bất động sản quanh Ga Thủ Thiêm "rục rịch"
Siết quản lý xây dựng tại TPHCM, kỳ vọng giảm rủi ro cho người mua nhà
Tình trạng xây dựng sai phép, không phép và chậm xử lý vi phạm tại một số khu vực đang khiến bài toán quản lý đô thị ở TPHCM tiếp tục nóng lên. Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cơ cấu, thành phố bắt đầu đẩy mạnh công tác giám sát trật tự xây dựng nhằm siết kỷ cương và hạn chế phát sinh vi phạm mới.
TPHCM mở rộng rà soát dự án vướng mắc, doanh nghiệp tiếp tục gửi kiến nghị
Trung Quốc: 9/10 gia đình có nhà riêng, nhưng giấc mơ sở hữu nhà đang bị thử thách
5 năm kể từ làn sóng vỡ nợ đầu tiên của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc, lĩnh vực này vẫn còn chịu nhiều tổn thương. Hàng loạt bất ổn kinh tế, từ tiêu dùng nội địa yếu kém đến nguy cơ một cuộc chiến thương mại lịch sử với Mỹ, khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua nhà.