TP.HCM rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhà đất

Nhu cầu chuyển nhượng, đăng ký biến động, thế chấp và thực hiện các thủ tục liên quan đến nhà đất đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với tốc độ xử lý hồ sơ. Trong bối cảnh đó, việc giảm thời gian chờ đợi và số lần đi lại của người dân đang được các đơn vị đăng ký đất đai tại TP.HCM đẩy mạnh.

Ngày 15/9, Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM yêu cầu cán bộ, viên chức tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục nhà đất trực tuyến.

Theo đó, khi người dân trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký biến động, cán bộ tiếp nhận phải chủ động hướng dẫn lựa chọn hình thức nộp trực tuyến, hỗ trợ kê khai đơn, tờ khai thuế và các biểu mẫu liên quan. Người dân cũng được hướng dẫn cách thanh toán và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ.

TP.HCM đang đẩy nhanh cải cách thủ tục đất đai. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện giải quyết, thời gian hẹn trả kết quả được giảm 8 giờ so với tổng thời gian theo quy định.

Sau khi người dân hoàn tất nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ, thời gian trả kết quả được rút xuống còn 2 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận chứng từ, giảm 6 giờ so với quy định.

Cơ quan này đồng thời yêu cầu việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải công khai, minh bạch, không có sự ưu tiên về thời gian hoặc quy trình đối với hồ sơ được thực hiện thông qua người được ủy quyền.

Một yêu cầu đáng chú ý khác là không để xảy ra tình trạng cùng một hồ sơ bị trả lại nhiều lần, khiến người dân phải bổ sung giấy tờ và đi lại nhiều lượt.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện 15 thủ tục đăng ký biến động đất đai. Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải hướng dẫn người dân hoàn thiện một lần, nêu đầy đủ các nội dung cần bổ sung.

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan chức năng phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý. Trường hợp giải quyết trễ hạn phải có văn bản xin lỗi theo quy định.

Cùng với việc chấn chỉnh khâu tiếp nhận, một số đơn vị tại TP.HCM đã thử nghiệm cách tổ chức quy trình theo hướng xử lý đồng thời nhiều thủ tục.

Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 28, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký biến động đất đai được tiếp nhận, xử lý song song nhằm giảm các bước trung gian. Với một số hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thời gian xử lý có thể rút xuống còn khoảng 2-3 giờ làm việc.

Việc rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế hồ sơ phải bổ sung nhiều lần được kỳ vọng giúp giảm chi phí đi lại cho người dân, đồng thời tháo gỡ một trong những khâu thủ tục ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoàn tất các giao dịch nhà đất.