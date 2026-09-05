TP.HCM tăng tốc khai thác đất công, thêm khu đất Thủ Đức chờ đấu giá

UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với nhà, đất tại số 73G đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức. Khu đất có tổng diện tích 195,4 m2, gồm 144,1 m2 không phạm lộ giới và 51,3 m2 nằm trong phạm vi lộ giới.

Theo phương án, khu đất có loại đất là đất ở tại đô thị, được quy hoạch chủ yếu thuộc nhóm đất nhà ở phát triển và một phần là đất giao thông. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài.

Giá khởi điểm dự kiến khoảng 23,229 tỷ đồng, chưa bao gồm giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất. Nếu quy đổi trên toàn bộ diện tích, con số này tương đương khoảng 119 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, đây chưa phải giá khởi điểm chính thức. Mức giá cuối cùng sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt trước khi tổ chức đấu giá. Đồng thời, việc hơn 51 m2 nằm trong lộ giới cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng khai thác và mức giá mà nhà đầu tư sẵn sàng trả.

Một khu đất gần 200 m2 trên trục Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, chuẩn bị được TP.HCM đưa ra đấu giá. Ảnh: DV

Ở góc độ thị trường, khu đất 73G Võ Văn Ngân đáng chú ý bởi nằm trên một trong những trục thương mại, dịch vụ sầm uất của khu vực Thủ Đức. Đây là khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều hoạt động kinh doanh, giáo dục và dịch vụ, đồng thời kết nối với các tuyến giao thông lớn của khu Đông TP.HCM.

Do đó, mức giá trúng đấu giá thực tế sẽ là dữ liệu đáng theo dõi. Nếu xuất hiện mức chênh lệch lớn so với giá khởi điểm, kết quả có thể phần nào phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư đối với giá trị thương mại của quỹ đất tại khu vực đô thị hiện hữu. Ngược lại, mức độ tham gia thận trọng cũng có thể cho thấy thị trường đang định giá kỹ hơn các yếu tố như lộ giới, khả năng phát triển công trình và hiệu quả khai thác tài sản.

Việc đưa khu đất ra đấu giá cũng nằm trong xu hướng TP.HCM tăng cường khai thác nguồn lực từ đất đai. Thay vì để tài sản công chậm đưa vào sử dụng, đấu giá công khai giúp chuyển nguồn lực đất sang chủ thể có nhu cầu khai thác, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách.

Với thị trường bất động sản, các phiên đấu giá còn có ý nghĩa tạo thêm dữ liệu giá thông qua giao dịch thực tế. Trong bối cảnh giá đất ngày càng được quan tâm sau khi bảng giá đất mới được áp dụng từ đầu năm 2026, khoảng cách giữa giá khởi điểm và giá trúng tại những khu đất có vị trí thương mại như Võ Văn Ngân sẽ là chỉ báo đáng chú ý về sức hấp thụ của thị trường.

UBND TP.HCM đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp xác định, thẩm định giá khởi điểm; Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố xử lý tài sản trên đất trước khi triển khai các thủ tục đấu giá tiếp theo.