TP.HCM tăng tốc tháo điểm nghẽn "sổ hồng", khơi thông thanh khoản thị trường nhà ở
Gia Linh
12/06/2026 9:30 AM (GMT+7)
Nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc pháp lý về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đang được TP.HCM đẩy mạnh, với mục tiêu xử lý hàng chục nghìn hồ sơ tồn đọng trong năm 2026. Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông nguồn cung, tăng thanh khoản và củng cố niềm tin trên thị trường bất động sản
Theo chỉ đạo mới của UBND TP.HCM, các sở, ngành liên quan phải rà soát toàn bộ dự án nhà ở thương mại đã bàn giao nhưng chưa hoàn tất thủ tục cấp "sổ hồng" cho người mua. Từng dự án sẽ được phân loại theo nguyên nhân vướng mắc để xây dựng lộ trình xử lý cụ thể.
Trong đó, ngành tài nguyên môi trường được giao tập trung tháo gỡ hồ sơ tồn đọng, tăng cường nhân lực và đẩy mạnh kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, chính quyền địa phương nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Các đơn vị xây dựng, tài chính và thuế cũng phải phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính, nhà ở xã hội, nhà tái định cư và các vi phạm của chủ đầu tư.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đã cấp sổ hồng cho hơn 18.600 căn nhà thuộc các dự án phát triển nhà ở. Ảnh: Gia Linh
Thực tế, việc chậm cấp "sổ hồng" nhiều năm qua đã trở thành một trong những điểm nghẽn lớn của thị trường bất động sản TP.HCM. Không ít người mua nhà dù đã nhận bàn giao căn hộ vẫn chưa thể hoàn tất quyền sở hữu, ảnh hưởng đến nhu cầu chuyển nhượng, thế chấp và khai thác tài sản.
Số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho hơn 18.600 căn nhà thuộc các dự án phát triển nhà ở. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục nghìn hồ sơ chưa hoàn tất do vướng nghĩa vụ tài chính, hạ tầng kỹ thuật hoặc các thủ tục pháp lý liên quan.
Đáng chú ý, TP.HCM đặt mục tiêu trong năm nay sẽ xử lý khoảng 68.000 hồ sơ đủ điều kiện, cấp 61.200 giấy chứng nhận và tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thêm 60 dự án nhà ở.
Giới chuyên gia nhận định, nếu kế hoạch này được triển khai đúng tiến độ, thị trường sẽ được hưởng lợi đáng kể khi lượng lớn tài sản đủ điều kiện pháp lý được đưa vào lưu thông. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của người mua nhà mà còn tạo thêm nguồn thu ngân sách từ lệ phí trước bạ và góp phần cải thiện môi trường đầu tư bất động sản của thành phố.
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