TP.HCM thêm 3 dự án được bán cho người nước ngoài, thị trường căn hộ đón tín hiệu tích cực

Thị trường bất động sản TP.HCM vừa đón thêm tín hiệu tích cực khi UBND TP.HCM tiếp tục cập nhật danh mục các dự án nhà ở thương mại được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo danh mục mới công bố, thành phố bổ sung thêm 3 dự án gồm The EverRich I tại phường Phú Thọ, The Marq tại phường Sài Gòn và Khu dân cư Tầm Nhìn tại phường Tân Tạo. Sau đợt cập nhật này, TP.HCM hiện có 144 dự án đủ điều kiện cho người nước ngoài sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.

Đây là lần thứ 9 thành phố công bố danh sách các dự án đủ điều kiện mở bán cho nhóm khách hàng này. Việc mở rộng danh mục diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang thúc đẩy nhiều chiến lược phát triển mới như xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Những định hướng này được kỳ vọng sẽ kéo theo sự gia tăng của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhà đầu tư quốc tế đến sinh sống, làm việc lâu dài.

Đáng chú ý, cả ba dự án vừa được bổ sung đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, The EverRich I là một trong những dự án căn hộ cao cấp xuất hiện sớm tại khu Tây TP.HCM với khoảng 350 căn hộ. The Marq thuộc phân khúc hạng sang ở khu vực trung tâm với 515 căn hộ, còn Khu dân cư Tầm Nhìn nằm tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố.

TP.HCM vừa bổ sung thêm 3 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu. Ảnh: Gia Linh

Theo giới phân tích, việc mở rộng danh mục dự án không chỉ tạo thêm lựa chọn cho khách hàng quốc tế mà còn góp phần cải thiện thanh khoản đối với phân khúc căn hộ trung và cao cấp.

Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, từng nhận định nguồn cầu từ người nước ngoài tại TP.HCM vẫn duy trì ổn định nhiều năm qua, tập trung chủ yếu ở các khu vực trung tâm và những dự án có chất lượng quản lý, vận hành tốt. Khi thành phố tiếp tục thu hút FDI và mở rộng các ngành kinh tế có hàm lượng công nghệ cao, nhu cầu về nhà ở của chuyên gia nước ngoài sẽ còn gia tăng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc bổ sung thêm dự án không đồng nghĩa người nước ngoài được mua nhà không giới hạn. Pháp luật hiện hành vẫn quy định khá chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh và cân đối thị trường. Cụ thể, tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở tại các dự án không thuộc khu vực quốc phòng, an ninh; đồng thời chỉ được sở hữu tối đa 30% số căn hộ trong một tòa chung cư hoặc không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp phường.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nhiều doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng việc mở rộng "room" cho khách hàng quốc tế sẽ góp phần tăng khả năng hấp thụ sản phẩm, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Đây cũng được xem là bước chuẩn bị cần thiết để thị trường đón đầu làn sóng chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế khi các dự án hạ tầng, trung tâm tài chính và khu thương mại tự do của TP.HCM từng bước được hiện thực hóa.

Việc liên tục cập nhật danh mục dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài cho thấy định hướng của TP.HCM trong việc vừa mở rộng khả năng tiếp cận thị trường bất động sản cho nhà đầu tư quốc tế, vừa đảm bảo tuân thủ các giới hạn pháp lý nhằm phát triển thị trường theo hướng minh bạch và bền vững.