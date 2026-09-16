TP.HCM thu hồi gần 1.400 m² đất tại trung tâm phường Vũng Tàu

Theo thông báo, khu đất thu hồi là toàn bộ thửa đất số 62, tờ bản đồ số 32. Diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 1.395 m².

Kết quả đo đạc thực tế xác định diện tích khu đất là 1.393,5 m², thấp hơn 1,5 m² so với giấy chứng nhận. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát hồ sơ địa chính, kết quả đo đạc và xác định chính xác diện tích trước khi trình UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi.

Theo UBND TP.HCM, việc thu hồi được thực hiện do Văn phòng Thành ủy không còn nhu cầu sử dụng và tự nguyện trả lại đất, thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai 2024. Thời gian thực hiện thông báo thu hồi là 10 ngày kể từ ngày Văn phòng Thành ủy nhận được thông báo.

UBND TP.HCM vừa thông báo thu hồi khu đất gần 1.400 m² tại số 33 Trương Công Định, phường Vũng Tàu. Ảnh: hochiminhcity.gov

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu làm rõ phương án quản lý khu đất sau khi thu hồi. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xác định hiện trạng, ranh giới, hồ sơ pháp lý, đồng thời đề xuất cơ quan, đơn vị tiếp nhận và quản lý diện tích đất này.

Đối với tài sản gắn liền với khu đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Tài chính rà soát nguồn hình thành, tình trạng pháp lý và giá trị còn lại để đề xuất phương án xử lý. Thành phố yêu cầu quá trình này phải thực hiện đúng quy định, bảo đảm không làm thất thoát tài sản nhà nước.

UBND phường Vũng Tàu được giao niêm yết thông báo thu hồi đất tại trụ sở và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có khu đất trong suốt thời gian thông báo.