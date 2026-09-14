TP.HCM thu hồi hơn 145 ha đất tại phường Bình Dương

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thu hồi khu đất có tổng diện tích 1.450.101,8 m², tương đương hơn 145 ha, tại phường Bình Dương. Việc thu hồi nhằm thi hành Bản án phúc thẩm số 912/2022/HS-PT ngày 28/12/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đáng chú ý, đây là quỹ đất từng được sử dụng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Thành.

Theo tài liệu công bố của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Protrade), năm 2007, doanh nghiệp này cùng hai đối tác nước ngoài thành lập Công ty Tân Thành với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, tương đương 480 tỷ đồng tại thời điểm đó. Trong đó, Protrade dự kiến góp 9 triệu USD, tương đương 144 tỷ đồng, bằng quyền sử dụng khu đất hơn 145 ha. Hai nhà đầu tư còn lại góp tổng cộng 21 triệu USD bằng tiền mặt.

Khu đất được định hướng phát triển thành khu phức hợp sân golf, dịch vụ và bất động sản. Theo báo cáo thường niên của Protrade, khoảng 90 ha được dành cho sân golf tiêu chuẩn quốc tế và 55 ha cho dự án bất động sản quanh sân golf.

TP.HCM thu hồi 145 ha đất từng được góp vốn 144 tỷ đồng làm sân golf, bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Một phần quyền sử dụng đất sau đó còn được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của Protrade tại BIDV - Chi nhánh Bình Dương. Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của doanh nghiệp, hai giấy chứng nhận liên quan có tổng diện tích hơn 624.000 m².

Theo quyết định mới của UBND TP.HCM, toàn bộ khu đất hơn 145 ha được thu hồi theo 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2013. Sau thu hồi, khu đất sẽ được bàn giao để Thành ủy TP.HCM tiếp nhận, quản lý theo nội dung bản án và quy định pháp luật.

UBND TP.HCM cũng nêu rõ quyền và lợi ích hợp pháp của BIDV, các cổ đông Công ty Tân Thành cùng các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được giải quyết theo bản án phúc thẩm và quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổ chức bàn giao khu đất, xử lý 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính.