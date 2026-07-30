TP.HCM thúc đẩy công nghiệp vật liệu xanh, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp nội
Gia Linh
30/07/2026 3:00 PM (GMT+7)
Việc TP.HCM đẩy mạnh phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong nước, đồng thời giảm áp lực về nguồn cung nguyên liệu phục vụ hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn của thành phố trong những năm tới.
Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị ngày càng gia tăng, TP.HCM đang từng bước hoàn thiện các chính sách nhằm xây dựng ngành công nghiệp vật liệu theo hướng chủ động nguồn cung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Theo chỉ đạo mới của UBND TP.HCM, hàng loạt giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ, từ thúc đẩy sử dụng vật liệu tái chế, kiểm soát khai thác tài nguyên đến đầu tư nghiên cứu các dòng vật liệu công nghệ cao.
Một trong những nội dung đáng chú ý là thành phố giao Sở Xây dựng nghiên cứu cơ chế quy định tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu xây dựng tái sử dụng trong các công trình. Song song đó, TP.HCM sẽ nghiên cứu cơ chế thử nghiệm tro xỉ công nghiệp đã qua xử lý và bùn thải để sản xuất gạch không nung, bê tông xanh nhẹ cũng như vật liệu san lấp.
Nếu được hoàn thiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, nhóm vật liệu này sẽ được ưu tiên sử dụng tại các công trình công cộng không chịu lực chính như công viên, vỉa hè hay đường nội bộ.
Động thái này được đánh giá không chỉ góp phần giảm áp lực xử lý chất thải công nghiệp mà còn mở rộng đầu ra cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xanh - lĩnh vực đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhưng vẫn gặp rào cản về tiêu chuẩn và thị trường tiêu thụ.
TP.HCM kiểm soát nguồn nguyên liệu, ổn định chuỗi cung ứng. Ảnh: Gia Linh
Bên cạnh việc phát triển vật liệu mới, TP.HCM cũng hướng đến quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao ứng dụng công nghệ số để giám sát trữ lượng khai thác tại các mỏ vật liệu xây dựng, đồng thời dự báo cung - cầu nguyên liệu đến năm 2030 nhằm chủ động điều tiết hạn ngạch khai thác và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác vượt giấy phép.
Theo giới phân tích, việc số hóa hoạt động quản lý khoáng sản sẽ giúp thị trường vật liệu xây dựng minh bạch hơn, hạn chế nguy cơ thiếu hụt cục bộ hoặc biến động giá trong giai đoạn nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai đồng thời.
Không dừng ở vật liệu xây dựng truyền thống, TP.HCM còn đặt mục tiêu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị vật liệu công nghệ cao. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao được giao phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường đại học xây dựng Trung tâm thí nghiệm dùng chung đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây được kỳ vọng sẽ là hạ tầng nghiên cứu phục vụ doanh nghiệp trong hoạt động thử nghiệm, kiểm định và thương mại hóa sản phẩm.
Song song đó, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ các chương trình nghiên cứu về vật liệu phục vụ các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn, đất hiếm, pin lưu trữ năng lượng, vật liệu carbon, vật liệu nano, vật liệu sinh học và composite có giá trị gia tăng cao.
Đáng chú ý, TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành rà soát nhu cầu vật liệu của các dự án hạ tầng, y tế và giáo dục để kết nối với doanh nghiệp sản xuất trong nước. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ tạo đầu ra ổn định cho các dòng vật liệu mới, thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, đồng thời nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng phục vụ phát triển đô thị.
Trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào chu kỳ đầu tư mạnh về hạ tầng, việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp vật liệu hiện đại được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh, bền vững.
TP.HCM thúc đẩy công nghiệp vật liệu xanh, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp nội
Việc TP.HCM đẩy mạnh phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong nước, đồng thời giảm áp lực về nguồn cung nguyên liệu phục vụ hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn của thành phố trong những năm tới.
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