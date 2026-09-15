TP.HCM thúc đẩy truy xuất nguồn gốc nông sản, ưu tiên hàng OCOP và xuất khẩu

Ưu tiên sản phẩm chủ lực, OCOP và hàng xuất khẩu

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các doanh nghiệp đang vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc riêng được khuyến khích tích hợp với hệ thống của Bộ trên cơ sở tự nguyện, kết nối mở và chia sẻ dữ liệu. Việc triển khai thực hiện theo nguyên tắc “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”, đồng thời không làm gián đoạn các hệ thống đang hoạt động.

TP.HCM sẽ đẩy mạnh kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc nông sản, trước mắt ưu tiên các sản phẩm chủ lực, OCOP, hàng xuất khẩu và các chuỗi sản xuất trọng điểm. Ảnh: DV

Một trong những nội dung trọng tâm là chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp. Theo đó, TP.HCM sẽ rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu liên quan đến mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, cơ sở sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, doanh nghiệp và sản phẩm.

Thành phố xác định ưu tiên triển khai trước đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm xuất khẩu và các chuỗi sản xuất trọng điểm, sau đó từng bước mở rộng sang các nhóm sản phẩm khác.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, các sản phẩm chủ lực tham gia Đề án “Chuỗi thực phẩm an toàn” cũng nằm trong nhóm được ưu tiên hỗ trợ triển khai truy xuất nguồn gốc.

Việc chuẩn hóa và liên thông dữ liệu được kỳ vọng tạo nền tảng để thông tin về nguồn gốc, quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa được quản lý thống nhất hơn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về minh bạch chuỗi cung ứng.

Kết nối hàng truy xuất nguồn gốc vào hệ thống phân phối

Không chỉ dừng ở khâu quản lý dữ liệu, TP.HCM còn đặt mục tiêu gắn truy xuất nguồn gốc với khả năng tiếp cận thị trường của sản phẩm.

Sở Công Thương được giao phối hợp kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm có truy xuất nguồn gốc và sản phẩm đạt chứng nhận an toàn tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ dân sinh cũng như các đơn vị cung cấp suất ăn tập trung tại trường học, bệnh viện và xí nghiệp.

Hoạt động này được triển khai gắn với Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”. Nội dung truy xuất nguồn gốc cũng sẽ được lồng ghép vào các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển thị trường và hệ thống phân phối của Thành phố.

TP.HCM còn đặt mục tiêu gắn truy xuất nguồn gốc với khả năng tiếp cận thị trường của sản phẩm. Ảnh: DV

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp vận động các doanh nghiệp cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc kết nối hệ thống hiện có với nền tảng của Bộ khi đáp ứng các điều kiện quy định.

UBND các phường, xã và đặc khu có trách nhiệm phổ biến chương trình tới doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chợ trên địa bàn, qua đó mở rộng số lượng chủ thể tham gia hệ thống.

Việc liên thông dữ liệu truy xuất nguồn gốc, nếu được triển khai đồng bộ, không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn có thể trở thành một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã nâng mức độ minh bạch của sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống phân phối và mở rộng đầu ra, đặc biệt đối với nông sản hướng đến các thị trường xuất khẩu.