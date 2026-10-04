TP.HCM đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy định cách xác định diện tích đất ở trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước ngày 1/7/2004 nhưng chưa xác định cụ thể diện tích đất ở.

Đây là vấn đề đáng chú ý đối với thị trường bất động sản bởi trong cùng một thửa đất, diện tích được công nhận là đất ở có ý nghĩa quan trọng đối với giá trị và khả năng khai thác tài sản.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại TP.HCM có giấy chứng nhận cấp trước ngày 1/7/2004 thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Nghị định 49/2026/NĐ-CP, cùng các cơ quan nhà nước liên quan đến giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Dự thảo đưa ra nguyên tắc xác định dựa trên diện tích thửa đất, hạn mức công nhận đất ở và hiện trạng xây dựng. Cụ thể, với thửa đất có nhà ở hoặc nhà ở và công trình phục vụ đời sống, nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở, phần đất ở được xác định bằng hạn mức.

TP.HCM tính lại diện tích đất ở, giá trị tài sản có thể thay đổi với các trường hợp cấp giấy chứng nhận trước 1/7/2004. Ảnh: Gia Linh

Trường hợp diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức, diện tích đất ở được công nhận theo diện tích thực tế đã xây dựng.

Đáng chú ý, nếu thửa đất có nhà ở nhưng tổng diện tích nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở thì toàn bộ diện tích thửa đất được xác định là đất ở.

Cách xác định này có ý nghĩa đối với những bất động sản hình thành từ lâu, đặc biệt là các thửa đất có giấy chứng nhận cũ nhưng chưa phân định rõ bao nhiêu mét vuông là đất ở.

Ở góc độ thị trường, việc làm rõ cơ cấu diện tích đất có thể giúp minh bạch hơn tình trạng pháp lý của bất động sản khi chuyển nhượng, thế chấp hoặc thực hiện các quyền khác của người sử dụng đất. Tuy nhiên, tác động cụ thể đến giá trị từng bất động sản còn phụ thuộc vị trí, quy hoạch, hiện trạng sử dụng và các điều kiện pháp lý liên quan.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở nghĩa vụ tài chính phát sinh khi xác định lại diện tích đất ở. Theo dự thảo, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích đất ở mà trước đây chưa nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận.

Điều này tạo ra hai mặt của bài toán kinh tế. Một mặt, việc xác định rõ hoặc tăng diện tích được công nhận là đất ở có thể cải thiện tính pháp lý và khả năng khai thác giá trị của bất động sản. Đất ở thường là phần có giá trị kinh tế đáng kể trong một thửa đất, nhất là tại những khu vực đô thị hóa nhanh.

Mặt khác, chủ sử dụng đất cần tính đến khoản nghĩa vụ tài chính có thể phát sinh. Do đó, lợi ích từ việc hoàn thiện pháp lý của tài sản cần được đặt cùng với chi phí phải thực hiện để phần diện tích đó chính thức được xác định là đất ở.

Xa hơn, nếu được ban hành, quy định mới sẽ tạo thêm căn cứ để TP.HCM xử lý nhóm hồ sơ tồn tại từ các giai đoạn quản lý đất đai trước đây. Việc thống nhất cách xác định diện tích đất ở cũng có thể góp phần giảm tình trạng cùng một loại hồ sơ nhưng cách xử lý khác nhau, qua đó tăng tính minh bạch của tài sản khi tham gia thị trường.

UBND TP.HCM hiện đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân để hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành.