TP.HCM tính lại phí thế chấp nhà đất, chi phí vay vốn bằng bất động sản
Gia Linh
29/10/2026 8:15 AM (GMT+7)
Không chỉ là một thủ tục hành chính, đăng ký thế chấp nhà đất còn là bước quan trọng để người dân tiếp cận vốn ngân hàng, doanh nghiệp bổ sung dòng tiền kinh doanh. Dự thảo điều chỉnh mức thu phí tại TP.HCM đang đặt ra câu chuyện về chi phí giao dịch bất động sản trong bối cảnh tài sản đất đai ngày càng được sử dụng rộng rãi làm tài sản bảo đảm.
Chi phí pháp lý nhà đất trở thành một phần của bài toán vốn
Khi cần vay tiền mua nhà, sửa chữa bất động sản hoặc bổ sung vốn kinh doanh, nhiều cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn sử dụng quyền sử dụng đất, nhà ở làm tài sản bảo đảm. Bên cạnh lãi vay và các chi phí liên quan đến khoản tín dụng, thủ tục đăng ký thế chấp cũng phát sinh khoản phí mà người vay cần tính toán.
Trong bối cảnh đó, TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đây là nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động giao dịch nhà đất, đặc biệt với những trường hợp thực hiện thủ tục thế chấp, thay đổi nội dung thế chấp hoặc xóa đăng ký thế chấp.
Điểm đáng chú ý của dự thảo là phương án tính phí gắn với giá trị tài sản bảo đảm, đồng thời phân biệt tổ chức với hộ gia đình, cá nhân. Cách thiết kế này khiến chi phí thủ tục không còn chỉ được nhìn nhận qua một khoản thu cố định cho mỗi hồ sơ, mà cần xem xét cùng quy mô tài sản và khối lượng giấy tờ phải xử lý.
Theo phương án đang được lấy ý kiến, mức phí tính theo hồ sơ đối với tổ chức có thể lên đến 5,2 triệu đồng. Với hộ gia đình, cá nhân, mức thu cao nhất được đề xuất là 3,2 triệu đồng. Ngoài khoản phí theo hồ sơ, còn có các khoản tính theo thửa đất, giấy chứng nhận và số trang tài liệu.
Như vậy, với một bất động sản được sử dụng làm tài sản bảo đảm, người thực hiện thủ tục cần quan tâm đến tổng chi phí chứ không chỉ riêng mức phí ghi trên từng hồ sơ.
Tác động đến người vay và doanh nghiệp bất động sản
Trong thực tế, chi phí đăng ký thế chấp chỉ là một phần trong tổng chi phí để hoàn tất giao dịch vay vốn bằng nhà đất. Người vay còn phải cân đối lãi vay, các khoản phí theo quy định của tổ chức tín dụng và những chi phí pháp lý khác, tùy từng trường hợp.
Đối với hộ gia đình, cá nhân, việc làm rõ mức phí và cách tính có ý nghĩa thiết thực khi vay vốn mua nhà, sửa chữa nhà ở hoặc sử dụng bất động sản hiện có để bảo đảm nghĩa vụ tài chính. Với doanh nghiệp, nhất là những đơn vị sử dụng nhiều tài sản để bảo đảm khoản vay, việc xác định trước chi phí thủ tục giúp chủ động hơn trong kế hoạch dòng tiền.
Đáng chú ý, TP.HCM đã có Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 quy định mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Vì vậy, việc xây dựng nghị quyết mới cần được nhìn nhận trong mối liên hệ với cơ chế thu phí đang áp dụng, thay vì chỉ xem xét các mức thu riêng lẻ trong dự thảo.
Theo thông tin được Trung tâm Báo chí TP.HCM dẫn lại, phương án dự thảo nằm trong nhóm nội dung điều chỉnh phí liên quan đến thủ tục đất đai, bao gồm cả phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận và phí khai thác tài liệu đất đai. Điều này cho thấy chi phí thực hiện thủ tục nhà đất là vấn đề rộng hơn một khoản phí đăng ký thế chấp đơn lẻ.
Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa mức phí dự kiến và mức thu chính thức. Các con số trong dự thảo chưa phải căn cứ để kết luận người dân, doanh nghiệp sẽ phải nộp theo biểu phí mới ngay lập tức.
UBND TP.HCM lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo từ ngày 22/10 đến hết ngày 31/10/2026. Việc hoàn thiện phương án cần bảo đảm tính minh bạch trong cách tính, giúp người dân và doanh nghiệp có thể dự trù chi phí trước khi thực hiện giao dịch.
Với thị trường bất động sản, sự rõ ràng về chi phí thủ tục không chỉ giúp người sở hữu nhà đất chủ động hơn khi vay vốn, mà còn góp phần làm cho quá trình giao dịch, đăng ký và giải chấp tài sản bảo đảm thuận lợi, dễ dự toán hơn.
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