Hạ tầng LNG hiện hữu trở thành lợi thế đầu tư tại TP.HCM

Nguồn điện ổn định đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của các trung tâm công nghiệp, dịch vụ và đô thị lớn. Trong bối cảnh đó, đề xuất mở rộng cụm điện khí LNG Hiệp Phước lên tổng công suất 4.400 MW cho thấy TP.HCM đang hướng đến việc tăng khả năng tự chủ nguồn cung điện tại chỗ.

Theo kiến nghị mới nhất gửi Bộ Công Thương, UBND TP.HCM đề xuất bổ sung Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn III, công suất 1.700 MW, vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Dự án dự kiến vận hành trong giai đoạn 2029-2030.

Nếu được chấp thuận, quy mô toàn cụm nhà máy sẽ tăng lên 4.400 MW, bao gồm giai đoạn I công suất 1.200 MW, giai đoạn II công suất 1.500 MW và giai đoạn III công suất 1.700 MW.

Đáng chú ý, thành phố định hướng toàn bộ sản lượng điện của giai đoạn III phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại TP.HCM. Đây là điểm quan trọng xét trên góc độ thị trường năng lượng, bởi việc bổ sung nguồn điện tại chỗ có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào khả năng truyền tải điện từ các khu vực khác.

TP.HCM dự kiến mở rộng trung tâm điện khí LNG Hiệp Phước lên 4.400 MW. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Một yếu tố đáng chú ý trong đề xuất lần này là khả năng tận dụng hệ thống hạ tầng LNG đã và đang được đầu tư tại Hiệp Phước.

Theo UBND TP.HCM, dự án có lợi thế về quỹ đất hiện hữu, không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hạ tầng tiếp nhận LNG đã có bến phao phục vụ tàu 40.000 DWT, 3 cần nhập LNG; phương án nâng cấp cầu cảng để tiếp nhận tàu 70.000 DWT cũng đang được triển khai tư vấn thiết kế.

Đặc biệt, hệ thống kho chứa và tái hóa khí hiện hữu có công suất 2,15 triệu tấn/năm, cùng phương án mở rộng bồn chứa 75.000 m³, được xác định là nền tảng phục vụ các giai đoạn tiếp theo.

Về phương diện đầu tư, việc kế thừa hạ tầng dùng chung có thể giúp giảm chi phí xây dựng các hạng mục phụ trợ, hạn chế đầu tư trùng lặp và rút ngắn thời gian triển khai.

Thực tế, giai đoạn I của dự án đã khởi công ngày 26/3/2026 với công suất 1.200 MW, tổng vốn đầu tư gần 18.911 tỉ đồng. Đây là dự án điện khí LNG có hợp đồng mua bán điện được EVN ký kết trước khi triển khai xây dựng.

Theo tiến độ UBND TP.HCM báo cáo, giai đoạn I hiện đạt khoảng 60% khối lượng xây dựng và 20% khối lượng lắp đặt thiết bị, dự kiến vận hành trong quý IV/2028.

Trong khi đó, giai đoạn II công suất 1.500 MW vẫn đang được chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Như vậy, kế hoạch mở rộng lên 4.400 MW không chỉ phụ thuộc vào việc bổ sung quy hoạch cho giai đoạn III mà còn gắn với khả năng triển khai đồng thời các giai đoạn trước đó.

Nguồn điện tăng thêm phải đi cùng năng lực truyền tải

Ở góc độ thị trường, tăng công suất phát điện mới chỉ giải quyết một phần bài toán cung ứng năng lượng. Khả năng đưa điện đến nơi tiêu thụ còn phụ thuộc vào năng lực của hệ thống truyền tải.

Đây cũng là vấn đề được UBND TP.HCM đề cập trong văn bản kiến nghị Bộ Công Thương. Cụ thể, tuyến đường dây 220 kV LNG Hiệp Phước - Bình Chánh hiện được quy hoạch vận hành trong giai đoạn 2030-2035. Trong khi đó, giai đoạn II của nhà máy dự kiến vận hành trong giai đoạn 2025-2030. Thành phố đánh giá tiến độ đầu tư đường dây như vậy chưa bảo đảm tính đồng bộ.

Ngoài vấn đề thời gian, quy mô 2 mạch của tuyến đường dây cũng được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu truyền tải công suất 1.500 MW từ giai đoạn II.

Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ, khả năng bảo đảm nguồn điện ổn định sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Ảnh: Gia Linh

Vì vậy, TP.HCM kiến nghị đẩy tiến độ đường dây lên giai đoạn 2025-2030, đồng thời tăng quy mô từ 2 mạch lên 4 mạch.

Có thể thấy, đề xuất mở rộng LNG Hiệp Phước không đơn thuần là câu chuyện gia tăng công suất một nhà máy điện. Đây còn là bài toán đầu tư đồng bộ giữa nguồn phát, hạ tầng tiếp nhận nhiên liệu và lưới truyền tải.

Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ, khả năng bảo đảm nguồn điện ổn định sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đề xuất bổ sung giai đoạn III hiện vẫn đang ở bước kiến nghị quy hoạch. Tiến độ phê duyệt, thu xếp vốn, triển khai đầu tư và bảo đảm nguồn cung LNG sẽ là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi trước khi công suất 4.400 MW có thể trở thành năng lực phát điện thực tế.