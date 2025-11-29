TP.HCM: Vùng lõi đô thị giữ vai trò “đầu kéo” thị trường

Khi TP.HCM mở rộng không gian và tiến gần hơn tới hình hài của một “siêu đô thị”, vùng lõi trung tâm đang trở thành tâm điểm hội tụ của dòng vốn, nhu cầu ở và kỳ vọng tăng giá. Nhiều chuyên gia nhận định vùng lõi đô thị sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản trong vài năm tới khi nguồn cung khan hiếm và hiệu ứng “siêu đô thị” ngày càng rõ nét.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm bất động sản tại khu vực phía Đông và trung tâm TP.HCM tăng mạnh trong 9 tháng qua. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, giá chung cư trung bình tại trung tâm đã neo ở mức khoảng 84 triệu đồng/m², cao hơn rõ rệt so với khu Nam hay khu Tây.

Tại hội thảo về dòng vốn Nam tiến mới đây, các chuyên gia đánh giá TP.HCM đang tiến gần hơn tới mô hình “siêu đô thị”, nơi nén kinh tế, dân số tạo ra lực hút đầu tư mạnh mẽ. Việc sáp nhập địa giới và mở rộng không gian hành chính không chỉ tăng quy mô đô thị mà còn tạo nền tảng cho khu vực trung tâm nâng giá trị tài sản.

Theo ông Vũ Quốc Việt Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh, xu hướng tách thị trường thành hai biên độ trung tâm và vùng ven sẽ thể hiện rõ trong giai đoạn 2025 - 2030. Với mặt bằng giá hiện vẫn thấp hơn nhiều đô thị lớn khu vực, trong khi kinh tế chiếm 25% cả nước, TP.HCM được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng. Các dự án hạ tầng như metro số 2, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây... sẽ tiếp tục tạo lực đẩy lớn cho thị trường trung tâm.

Vùng lõi đô thị TP.HCM đang trở thành tâm điểm hội tụ của dòng vốn, nhu cầu ở và kỳ vọng tăng giá. Ảnh: Gia Linh

TS.KTS Trương Văn Quảng - Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng phân khúc trung tâm sở hữu “ma lực” riêng khi TP.HCM đang đẩy nhanh kế hoạch hình thành trung tâm tài chính quốc tế. Sự xuất hiện của nhóm chuyên gia và nhà điều hành trong lĩnh vực tài chính, công nghệ sẽ khiến nhu cầu nhà ở cao cấp tại lõi đô thị gia tăng mạnh.

Trong bối cảnh này, các chuyên gia đưa ra nhiều dự báo khác nhau về tốc độ tăng giá bất động sản TP.HCM trong chu kỳ tới. Theo đó, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính dự báo nguồn cung có thể tăng 20 - 30% vào năm 2026, giúp thị trường ổn định hơn. Mức tăng giá hợp lý là khoảng 10%, phản ánh sự phục hồi của nhu cầu thực lẫn đầu tư.

Trong khi đó, TS Cấn Văn Lực đánh giá tiềm năng tăng giá của khu lõi đô thị rất lớn, nhưng tốc độ sẽ được kiểm soát để bảo đảm khả năng chi trả cho người dân. Mức tăng 5 - 10% được xem là phù hợp, tránh trạng thái “nóng sốt” cục bộ. Với động lực từ hạ tầng, chính sách phát triển đô thị tài chính và nhu cầu ở thực tăng ổn định, khu vực lõi đô thị được dự báo sẽ duy trì đà tăng giá bền vững trong những năm tới.