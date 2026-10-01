TP.HCM xây nhóm nhà cung ứng nội địa, tăng kết nối với doanh nghiệp FDI

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai các chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng năm 2026. Đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình phát triển các chuỗi liên kết doanh nghiệp của Thành phố đến năm 2030.

Trọng tâm của chương trình là tăng vai trò của doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi và doanh nghiệp FDI trong việc phát triển hệ sinh thái nhà cung ứng nội địa. Qua đó, Thành phố kỳ vọng nâng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong nước.

Trong năm 2026, hai nhóm ngành được ưu tiên là Cơ khí - Tự động hóa và Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin.

TP.HCM đặt mục tiêu thành lập ít nhất hai nhóm nhà cung ứng tiềm năng, với quy mô 20 doanh nghiệp mỗi nhóm. Trong đó, 10 doanh nghiệp ở mỗi nhóm sẽ được lựa chọn để tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, sản xuất và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi.

TP.HCM sẽ tập trung xây dựng các nhóm nhà cung ứng trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện tử và công nghệ thông tin. Ảnh: Gia Linh

Thành phố cũng dự kiến ký thỏa thuận hợp tác với 2-4 doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc doanh nghiệp FDI. Các doanh nghiệp này sẽ chia sẻ nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu đối với nhà cung cấp, tạo cơ sở để doanh nghiệp trong nước điều chỉnh năng lực sản xuất.

Các hoạt động kết nối B2B và hội thảo chuyên ngành cũng sẽ được tổ chức theo từng cụm ngành nhằm tăng cơ hội gặp gỡ trực tiếp giữa bên mua và các nhà cung ứng tiềm năng.

Bên cạnh kết nối thị trường, doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ về chiến lược kinh doanh, quản lý sản xuất, mô hình nhà máy thông minh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Các chính sách liên quan đến đất đai, mặt bằng sản xuất, vốn, tín dụng, tài chính và thuế cũng nằm trong nhóm giải pháp hỗ trợ.

Sau cơ khí và điện tử - công nghệ thông tin, TP.HCM dự kiến từng bước mở rộng mô hình sang các ngành hóa dược - cao su nhựa và chế biến lương thực - thực phẩm.

Mục tiêu dài hạn là hình thành các cụm liên kết ngành và hệ sinh thái công nghiệp có sự tham gia sâu hơn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn và khối FDI.