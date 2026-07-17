TP.HCM xử phạt 11 cơ sở dược, mỹ phẩm liên quan chất lượng và bán thuốc sai quy định

Mỹ phẩm kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc bị xử lý nghiêm

Theo Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM, mức xử phạt cao nhất trong đợt này là 90 triệu đồng đối với Hộ kinh doanh Tấm Thị (phường Gò Vấp) do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài tiền phạt, cơ sở này còn phải tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm và nộp lại hơn 50,4 triệu đồng là khoản lợi bất hợp pháp có được từ hoạt động kinh doanh.

Trong lĩnh vực mỹ phẩm, hai doanh nghiệp cùng bị xử phạt 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Nhật Việt bị xác định sản xuất lô Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum, tuýp 100 ml, không đạt chỉ tiêu chất lượng về pH. Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm.

Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương bị xử phạt do sản xuất lô COOP SELECT Dung dịch vệ sinh phụ nữ chai 150 ml không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Đây là lô sản phẩm trước đó đã bị cơ quan quản lý yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi cả nước. Doanh nghiệp cũng bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm.

Việc sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng như pH hoặc giới hạn vi sinh vật có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng hoặc mất an toàn đối với người tiêu dùng. Vì vậy, quy định thu hồi và tiêu hủy được áp dụng nhằm ngăn sản phẩm tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Nhiều nhà thuốc vi phạm quy định trong kinh doanh dược

Bên cạnh lĩnh vực mỹ phẩm, nhiều cơ sở kinh doanh dược cũng bị phát hiện vi phạm các quy định về bán thuốc và điều kiện hoạt động.

Công ty TNHH Dược phẩm Gia Phúc bị xử phạt 50 triệu đồng do mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế với cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Chi nhánh Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Dentist - Nha khoa Trồng răng bị xử phạt 46 triệu đồng vì nhiều vi phạm cùng lúc, gồm để người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian hoạt động, bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc và chưa có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, truy xuất nguồn gốc thuốc.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Đan Châu cũng bị xử phạt 29 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt và mua bán thuốc, dược liệu khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Ngoài các trường hợp trên, một số doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dược khác bị xử phạt với mức từ 4 đến 9 triệu đồng vì các vi phạm như bán thuốc chưa kê khai giá đúng quy định; không bố trí khu vực riêng đối với sản phẩm không phải là thuốc; không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ của lô thuốc; bố trí người bán thuốc không có bằng cấp chuyên môn hoặc để người phụ trách chuyên môn vắng mặt trong thời gian cơ sở hoạt động.

Đợt xử phạt lần này cho thấy cơ quan quản lý không chỉ tập trung kiểm soát chất lượng mỹ phẩm lưu thông trên thị trường mà còn tăng cường giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dược. Đối với người tiêu dùng, việc lựa chọn mua thuốc tại các nhà thuốc đủ điều kiện hoạt động, chỉ sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và ưu tiên các sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng là những biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho sức khỏe.