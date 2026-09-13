Trà sữa 7.000 đồng “gây sốt”, quán bình dân loay hoay tìm chỗ đứng

Cửa hàng bán trà sữa có giá 7.000 đồng tại TP.HCM.

Giá thấp kéo khách đến nhưng chưa đủ sức giữ chân

Sau khi gây chú ý tại thị trường phía Nam, làn sóng trà sữa giá 7.000-15.000 đồng bắt đầu lan ra phía Bắc từ cuối tháng 3/2026 với sự xuất hiện của Mãn Mãn, sau đó là Viên Viên, Tam Hảo và nhiều điểm bán có mức giá tương tự. Những ly trà sữa rẻ hơn đáng kể so với mặt bằng chung nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, nhất là học sinh, sinh viên và khách hàng trẻ.

Theo Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 do iPOS.vn và Nestlé Professional thực hiện, 39,19% thực khách tham gia khảo sát cho biết đã trải nghiệm đồ uống thuộc phân khúc tiết kiệm. Đây là xu hướng có tỷ lệ người dùng thử cao nhất trong nửa đầu năm, đứng trên các mô hình quán đặt tên trực tiếp bằng giá, lẩu bò tươi, cà phê mở cửa 24/7 hay nướng sân vườn.

Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 - IPOS.VN & NESTLÉ PROFESSIONAL



Sức hút ban đầu của trà sữa giá thấp không khó lý giải, bởi chỉ với 7.000-15.000 đồng, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua thử mà không phải cân nhắc nhiều về ngân sách. Các điểm bán thường được tổ chức theo mô hình cửa hàng nhỏ, thực đơn gọn, chủ yếu phục vụ mang đi, phù hợp với khu vực trường học, khu dân cư và những tuyến đường có lượng người qua lại lớn.

Tuy nhiên, số người từng mua cao chưa đồng nghĩa với việc các thương hiệu đã xây dựng được tập khách hàng trung thành. Trong nhóm từng sử dụng đồ uống thuộc phân khúc tiết kiệm, có tới 44,6% cho biết họ chỉ mua từ một đến hai lần để trải nghiệm; 41,1% thỉnh thoảng mới quay lại. Tỷ lệ mua thường xuyên chỉ đạt 10,8%, còn số người coi đây là lựa chọn đồ uống chính chiếm vỏn vẹn 3,5%.

Như vậy, tổng cộng 85,7% người từng sử dụng vẫn chưa hình thành thói quen mua rõ ràng. Giá thấp có thể giúp cửa hàng thu hút lượt khách đầu tiên, nhưng quyết định quay lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như hương vị, chất lượng đồng đều, tốc độ phục vụ và mức độ thuận tiện.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy một nghịch lý đáng chú ý. Mặc dù đồ uống siêu rẻ được nhiều người thử, tỷ lệ thực khách thường chi dưới 20.000 đồng cho mỗi sản phẩm lại giảm từ 7,22% trong năm 2025 xuống còn 4,85% trong nửa đầu năm 2026. Điều này cho thấy những ly trà sữa giá thấp chủ yếu tạo thêm lượt mua vì tò mò, tiện đường hoặc mức giá hấp dẫn, nhưng chưa thay thế được lựa chọn quen thuộc.

Làn sóng trà sữa 7.000 đồng mới phát triển mạnh từ sau Tết Nguyên đán năm 2025, vì vậy vẫn còn dư địa mở rộng. Tuy nhiên, chính đặc điểm giá thấp lại đặt doanh nghiệp trước áp lực về sản lượng và khả năng kiểm soát chi phí. Khi biên lợi nhuận trên mỗi sản phẩm mỏng, cửa hàng phải duy trì lượng bán đủ lớn, vận hành tinh gọn và hạn chế tối đa chi phí mặt bằng, nhân sự.

Nếu khách chỉ tập trung trong thời gian đầu do hiệu ứng mới lạ, mô hình sẽ khó duy trì hiệu quả lâu dài. Bởi vậy, thách thức tiếp theo không chỉ là mở thêm điểm bán, mà là chuyển lượt thử thành thói quen. Một sản phẩm chủ lực dễ nhớ, chất lượng ổn định hoặc chương trình thành viên phù hợp có thể quan trọng hơn việc tiếp tục giảm giá.

Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 - IPOS.VN & NESTLÉ PROFESSIONAL

Phân khúc bình dân chịu sức ép từ hai phía

Sự nổi lên của trà sữa siêu rẻ không khiến người tiêu dùng đồng loạt giảm ngân sách dành cho đồ uống. Trái lại, Báo cáo của iPOS.vn và Nestlé Professional cho thấy mặt bằng chi tiêu đang dịch chuyển lên cao hơn, nhưng chủ yếu tập trung ở phân khúc tầm trung.

Tỷ lệ thực khách chi dưới 35.000 đồng cho một đồ uống giảm mạnh từ 41,64% xuống còn 29,44%. Trong đó, nhóm chi dưới 20.000 đồng giảm từ 7,22% xuống 4,85%; nhóm 21.000-35.000 đồng giảm từ 34,42% xuống 24,59%.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ lựa chọn mức giá 36.000-50.000 đồng tăng từ 33,42% lên 40,26%. Nhóm 51.000-70.000 đồng cũng tăng từ 14,87% lên 21,52%. Tính chung, vùng giá 36.000-70.000 đồng tăng từ 48,29% lên 61,78%, trở thành lựa chọn của phần lớn người tham gia khảo sát.

Dòng tiền không chuyển hẳn lên nhóm cao cấp, tỷ lệ người thường chi trên 70.000 đồng cho một đồ uống giảm từ 10,08% xuống 8,78%. Thay đổi đáng kể nhất nằm ở sự dịch chuyển từ phân khúc bình dân sang tầm trung, nơi người tiêu dùng chấp nhận trả thêm để nhận được sản phẩm, không gian hoặc dịch vụ tương xứng.

Vùng giá 21.000-35.000 đồng vì thế trở thành khu vực chịu sức ép lớn nhất. Nếu ưu tiên tiết kiệm, khách hàng có thể tìm tới các cửa hàng trà sữa 7.000-15.000 đồng. Nếu sẵn sàng chi nhiều hơn, họ có hàng loạt lựa chọn trong vùng 36.000-70.000 đồng, từ các chuỗi cà phê, trà sữa đến những cửa hàng đầu tư bài bản về không gian và trải nghiệm.

Nằm giữa hai nhóm này, nhiều quán đồ uống bình dân chưa tạo được lý do đủ rõ để khách lựa chọn. Giá bán không còn rẻ nếu so với phân khúc tiết kiệm, trong khi sản phẩm, thương hiệu, chỗ ngồi hoặc chất lượng phục vụ lại chưa đủ nổi bật để cạnh tranh với phân khúc tầm trung.

Áp lực càng rõ khi thói quen sử dụng đồ uống đang có sự phân hóa. Tỷ lệ khách uống cà phê, trà sữa hàng ngày tăng từ 13,6% lên 19,16%. Trong khi một bộ phận giảm tần suất, một nhóm khác đã biến đồ uống thành nhu cầu gần như thường nhật. Những khách hàng này không nhất thiết chọn sản phẩm rẻ nhất, mà có xu hướng quay lại địa điểm quen thuộc nếu hương vị ổn định, vị trí thuận tiện và thời gian phục vụ phù hợp. Chính những lý do đó buộc các cửa hàng bình dân phải xác định lại vị trí của mình.

Một hướng là tinh gọn mạnh hơn để trở thành mô hình giá rẻ thực sự, từ mặt bằng, thực đơn đến cách bố trí nhân sự. Hướng còn lại là đầu tư vào sản phẩm, không gian và dịch vụ để bước lên vùng giá tầm trung. Việc giữ nguyên mô hình, trong khi chỉ dựa vào khuyến mại ngắn hạn, khó tạo ra lợi thế bền vững.

Báo cáo được xây dựng từ khảo sát 934 thực khách tại 15 tỉnh, thành phố, chủ yếu ở những đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Dữ liệu mang tính tham khảo nhưng phản ánh khá rõ một chuyển động của thị trường, người tiêu dùng có thể bị thu hút bởi giá thấp, song sẵn sàng chi nhiều hơn cho lựa chọn đem lại cảm giác ổn định và đáng tiền.

Cuộc cạnh tranh sắp tới trên thị trường đồ uống không chỉ là ai bán được ly trà sữa rẻ nhất. Giá thấp có thể giúp thương hiệu nhanh chóng xuất hiện trong lựa chọn của khách hàng, nhưng chất lượng và trải nghiệm mới quyết định khả năng tồn tại. Nhóm quán bình dân không đủ rẻ, cũng chưa đủ tốt để nâng giá sẽ phải thay đổi sớm nếu không muốn bị bỏ lại giữa hai dòng dịch chuyển của thị trường.