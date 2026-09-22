Tranh cãi tại Converse: Nike rút quảng cáo sau phản ứng dữ dội



Một ngôi sao K-pop trong chiếc váy dài màu trắng và cầm đôi giày thể thao trông như đang lủng lẳng - đối với nhiều người Mỹ, những hình ảnh từ chiến dịch quảng cáo trực tuyến mới nhất của Converse đã gây ra một cú sốc tâm lý tập thể, khi nó gợi liên tưởng đến mũ trùm đầu của KKK và các vụ hành hình treo cổ.

Sự phẫn nộ trên mạng xã hội dữ dội đến mức thương hiệu giày này đã phải rút lại chiến dịch và đưa ra lời xin lỗi. Công ty tuyên bố rằng những hình ảnh này không nhằm mục đích gây xúc phạm nhưng thừa nhận tính nhạy cảm của chủ đề.

“Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi hiểu tại sao hình ảnh này lại gây bức xúc sâu sắc và nhận ra rằng chúng tôi đã sai” - tuyên bố của Converse viết. “Chúng tôi đã gỡ bỏ nó khỏi các kênh của mình và đang nỗ lực để gỡ bỏ nó khỏi mọi nơi nó xuất hiện. Điều này không nên xảy ra và chúng tôi sẽ làm tốt hơn”.

Những hình ảnh này là một phần của chiến dịch quảng bá giày sneaker Chuck 70 X của Converse, được thực hiện với sự hợp tác của ca sĩ K-pop Karina thuộc nhóm Aespa.

Đối với Converse, đây là một đòn giáng mạnh nữa vào hình ảnh của thương hiệu, đúng lúc Kristin Bauer, Giám đốc điều hành mới của hãng, đang được giao nhiệm vụ thúc đẩy doanh số bán hàng và làm mới hình ảnh thương hiệu. Bauer, cựu giám đốc điều hành tại Foot Locker, nhậm chức vào ngày 14/9 và báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành của công ty mẹ Nike.

Từng là biểu tượng của giới trẻ, văn hóa trượt ván và lướt sóng, Converse đã phải vật lộn trong nhiều năm để kết nối lại với người tiêu dùng. Thương hiệu này đã ghi nhận 13 quý liên tiếp doanh thu giảm, và tốc độ suy giảm càng tăng nhanh trong những quý gần đây.