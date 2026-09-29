Tranh cãi về nhãn mác 'nước tăng lực" Red Bull

Ảnh: Indian Express.

Quyết định này sẽ là một tin vui lớn đối với Red Bull, cũng như Pepsi, Monster Beverage và tập đoàn Reliance của tỷ phú Mukesh Ambani.

Các công ty này đều đã chỉ trích động thái của Ấn Độ trong nội bộ, lo ngại việc loại bỏ nhãn danh mục có thể gây tổn hại đến thương hiệu được xây dựng dựa trên tuyên bố về năng lượng tức thì của họ. Trừ Red Bull, các công ty khác không tiến hành hành động pháp lý.

Red Bull là một trong số những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đã kiện cơ quan quản lý Ấn Độ trong những tháng gần đây giữa chiến dịch thực thi tiêu chuẩn thực phẩm chưa từng có tiền lệ , bao gồm cả các cuộc đột kích bất ngờ và việc kiểm tra nghiêm ngặt về tuân thủ pháp luật, ảnh hưởng đến các công ty như Diageo.



Vào tháng 6, Ấn Độ đã yêu cầu các nhà sản xuất đồ uống có hàm lượng caffeine cao được bán dưới nhãn "nước tăng lực" phải ngừng sử dụng mô tả đó, bác bỏ những nỗ lực nhằm trì hoãn sự can thiệp của cơ quan quản lý vào một thị trường dự kiến sẽ đạt giá trị 1,6 tỷ USD vào năm 2028.

Động thái này đã gây ra một cuộc đối đầu lớn.



Đơn vị Red Bull tại Ấn Độ cho biết việc "cấm đột ngột" thuật ngữ mô tả này, mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với tiêu chuẩn sản phẩm cơ bản, "gây ra sự không chắc chắn đáng kể về mặt pháp lý và ảnh hưởng tiêu cực" đến các khoản đầu tư thương mại hiện tại và dự kiến của họ.

Red Bull cho biết lệnh này đi ngược lại chính sách đã được tuyên bố của Ấn Độ về việc tạo điều kiện thuận lợi cho "thương mại quốc tế, thúc đẩy đầu tư và mang lại sự chắc chắn hơn cho các doanh nghiệp", đồng thời nói thêm rằng "tác động của nó là làm tê liệt toàn bộ hoạt động kinh doanh của bên khởi kiện".

Một nguồn tin chính phủ cho biết Cơ quan An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn Ấn Độ (FSSAI) khẳng định rằng từ trước đến nay FSSAI chưa bao giờ cho phép sử dụng cụm từ "nước tăng lực" trên nhãn sản phẩm.

Theo ước tính của Euromonitor, doanh số bán lẻ đồ uống năng lượng tại Ấn Độ đang tăng trưởng 12,6% mỗi năm, nhanh hơn cả ở Mỹ và Trung Quốc.

Thị trường Ấn Độ bùng nổ sau khi Pepsi ra mắt Sting vào năm 2017, với những chai nhựa giá 20 rupee (0,21 USD) được giới trẻ từ 15 đến 19 tuổi ưa chuộng, theo Euromonitor. Doanh thu của Red Bull tại Ấn Độ đạt 130 triệu USD vào năm 2024, gấp hơn hai lần so với doanh thu ghi nhận 4 năm trước đó.

Các loại đồ uống tăng lực đã gây ra những lo ngại về sức khỏe đối với một số cơ quan quản lý trên toàn cầu. Họ cho rằng chúng chứa hàm lượng caffeine, đường và taurine (một loại axit amin) cao. Anh đã cấm các sản phẩm này với trẻ em dưới 16 tuổi từ tháng Tư năm sau.