Tranh thủ giá vàng lao dốc, Trung Quốc mạnh tay mua thêm 15 tấn, báo hiệu sóng tăng mới

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Theo dữ liệu dự trữ mới công bố, PBOC đã mua thêm 15 tấn vàng trong tháng 6, đánh dấu đợt mua lớn nhất kể từ đầu năm 2026. Đây cũng là tháng thứ 20 liên tiếp ngân hàng trung ương Trung Quốc gia tăng lượng vàng dự trữ chính thức.

Ông Krishan Gopaul, chuyên gia phân tích cấp cao khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Trung Quốc đã mua ròng hơn 40 tấn vàng từ đầu năm đến nay, nâng tổng lượng vàng dự trữ lên 2.346 tấn.

Hoạt động mua vào của Trung Quốc diễn ra đúng thời điểm thị trường vàng trải qua đợt điều chỉnh mạnh về mặt kỹ thuật. Giá vàng đã giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, quanh mức 4.500 USD/ounce, trước khi tiếp tục rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Mặc dù giá vàng vẫn chưa lấy lại được đà tăng bền vững, nhiều chuyên gia nhận định thị trường đang hình thành vùng hỗ trợ khá vững quanh mốc 4.000 USD/ounce. Nhu cầu mua vàng liên tục từ các ngân hàng trung ương được xem là yếu tố quan trọng giúp thị trường giữ được nền giá.

Ông Nitesh Shah, Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa và Kinh tế vĩ mô của WisdomTree, nhận định trong cuộc phỏng vấn với Kitco News: "Các ngân hàng trung ương chắc chắn sẽ tiếp tục mua vàng, thậm chí có thể mua mạnh hơn khi giá đã hạ nhiệt".

Dù Trung Quốc được xem là lực lượng chi phối thị trường vàng, nước này không phải là ngân hàng trung ương mua nhiều nhất trong năm nay.

Theo ông Gopaul, Ngân hàng Trung ương Uzbekistan đã bổ sung thêm 9 tấn vàng trong tháng 6, nâng tổng lượng mua ròng từ đầu năm lên 41 tấn, trở thành bên mua lớn thứ hai dựa trên các số liệu hiện có.

Trong khi đó, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan vẫn chưa công bố dữ liệu dự trữ tháng 6. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 5, cơ quan này vẫn dẫn đầu thế giới khi đã mua ròng 64 tấn vàng kể từ đầu năm.

Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương có phần biến động trong những tháng gần đây do một số quốc gia buộc phải bán bớt vàng dự trữ để hỗ trợ đồng nội tệ và ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu phát sinh từ xung đột Iran.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khi giai đoạn căng thẳng nhất đã qua, nhu cầu mua vàng của khu vực ngân hàng trung ương sẽ tăng trở lại trong nửa cuối năm 2026.

Ông Jerry Prior, Giám đốc điều hành kiêm Quản lý danh mục cấp cao của quỹ KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM), nhận định nguyên nhân khiến các ngân hàng trung ương liên tục tích lũy vàng vẫn không thay đổi.

"Xu hướng phi đô la hóa là một xu hướng mang tính cấu trúc và sẽ còn kéo dài. Khi các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ có nguồn thu tăng trở lại, chúng tôi không cho rằng dòng vốn sẽ quay về trái phiếu kho bạc Mỹ mà sẽ tiếp tục chảy vào thị trường vàng", ông Prior nói.