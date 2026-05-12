Trao tặng áo dài, kết nối du lịch với di sản tại đặc khu Côn Đảo

Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa - xã hội nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình trao tặng 250 áo dài trắng cho nữ sinh, giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu và Lễ “Ước nguyện hòa bình” vừa được diễn ra tại Cầu tàu 914, đặc khu Côn Đảo với sự tham gia của Vietravel Hà Nội phối hợp cùng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

250 áo dài trắng cho nữ sinh, giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu, đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: Vietravel)

Sự kiện không chỉ đánh dấu một hoạt động cộng đồng ý nghĩa, mà còn là sự kết nối giữa phát triển du lịch, gìn giữ di sản và lan tỏa khát vọng hòa bình - một hướng tiếp cận mang tính chiến lược trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển mình theo hướng bền vững và giàu chiều sâu trải nghiệm.

Trong dòng chảy du lịch hiện đại, trải nghiệm không còn dừng lại ở việc “đi và ngắm”, mà đã trở thành hành trình “hiểu và cảm”, nơi du khách tìm về cội nguồn và tiếp cận những giá trị di sản cốt lõi của dân tộc. Từ góc nhìn đó, tà áo dài được lựa chọn như một “di sản sống” và là đại sứ văn hóa đặc biệt, đại diện trọn vẹn cho vẻ đẹp thanh tao, bản lĩnh và niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam.

Nữ học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu mặc áo dài chụp ảnh. (Ảnh: Vietravel)

Chia sẻ về định hướng này, Đại diện Vietravel Hà Nội nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định du lịch không chỉ là tổ chức hành trình, mà là kiến tạo những trải nghiệm có giá trị. Việc lựa chọn áo dài trong chương trình lần này xuất phát từ mong muốn góp phần gìn giữ một biểu tượng văn hóa, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc tới thế hệ trẻ, đặc biệt tại những địa phương giàu ý nghĩa lịch sử như đặc khu Côn Đảo.”

Việc đặt tà áo dài trong không gian thiêng liêng của đặc khu Côn Đảo càng làm gia tăng chiều sâu biểu tượng. Hình ảnh ấy không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, mà còn gợi nhớ tới những biểu tượng lịch sử như “nụ cười chiến thắng” của nữ anh hùng Võ Thị Thắng - biểu trưng cho tinh thần lạc quan, kiên trung và bất khuất của dân tộc.

Khi những nữ sinh Trường THPT Võ Thị Sáu khoác lên mình tà áo dài trắng, đó không chỉ là một bộ đồng phục học đường, mà là sự tiếp nối của một dòng chảy văn hóa và lịch sử. Với thông điệp “Khoác lên niềm tin - Vững bước tương lai”, mỗi tà áo được trao đi trở thành một hạt mầm nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, góp phần xây dựng hình ảnh Côn Đảo như một điểm đến không chỉ đẹp về cảnh quan, mà còn giàu bản sắc và giá trị giáo dục.

Du lịch trở thành cầu nối của những giá trị nhân văn

Nữ sinh check in với áo dài. (Ảnh: Vietravel)

Cùng ngày, Lễ “Ước nguyện hòa bình” diễn ra tại khu vực Cầu tàu 914, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức và học sinh địa phương. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu sẽ diễu hành từ Bảo tàng Côn Đảo ra khu vực tổ chức lễ, với hình ảnh các nữ sinh trong tà áo dài trắng.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức thả chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình. Hoạt động này nhằm truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình, đồng thời thể hiện tinh thần tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo đại diện ban tổ chức, việc kết hợp các yếu tố văn hóa, di sản và nghi lễ biểu tượng trong cùng một chương trình là cách tiếp cận mới nhằm gia tăng chiều sâu cho các hoạt động du lịch. Thay vì chỉ tập trung vào tham quan, trải nghiệm du lịch được mở rộng sang yếu tố cảm nhận, giáo dục và kết nối cộng đồng.

Nữ sinh Trường THPT Võ Thị Sáu nghe Quốc ca và chào cờ tại ngày lễ “Ước nguyện hòa bình”. (Ảnh: Vietravel)

Được biết, trong chiến lược phát triển dài hạn, Vietravel Hà Nội xác định rõ mỗi hành trình du lịch cần mang theo một giá trị cốt lõi: đó có thể là di sản, là văn hóa, là con người, hay là những thông điệp nhân văn sâu sắc. Và tại đặc khu Côn Đảo tháng 5 này, hành trình ấy đã được kể bằng hình ảnh của tà áo dài Việt Nam mềm mại nhưng bền bỉ, giản dị nhưng đầy tự hào, bằng nụ cười của thế hệ trẻ và bằng những cánh chim mang theo khát vọng hòa bình bất diệt.

Sự kiện đồng thời truyền tải một thông điệp có ý nghĩa chiến lược, đặc khu Côn Đảo hôm nay không chỉ là “địa chỉ đỏ” của lịch sử, mà đã thực sự chuyển mình trở thành biểu tượng của du lịch hòa bình, an toàn và văn minh. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho xu hướng phát triển du lịch bền vững, nơi mỗi hành trình không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn góp phần gìn giữ di sản, xoa dịu ký ức và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.