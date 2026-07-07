Triệt phá đường dây cá độ, lô đề công nghệ cao giao dịch hơn 200 tỷ đồng ở Ninh Bình

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là nạn cá độ trong giai đoạn diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lập chuyên án đấu tranh.

Khởi tố 10 bị can trong chuyên án 176B

Qua quá trình điều tra và mật phục, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công chuyên án 176B, tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 10 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Tuấn (SN 1987), Trần Quý Phái (SN 1991), Phạm Quang Tuyến (SN 1978), cùng trú tại xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Bùi Văn Dũng (SN 1986), Trần Thị Hằng (SN 1963), Nguyễn Văn Nhân (SN 1982), Nguyễn Văn Tới (SN 1979), Đỗ Mạnh Hùng (SN 1990), Vũ Văn Quang (SN 1980), cùng trú tại xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình; và Bùi Văn Đức (SN 1996), trú tại xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình.

Một số đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc công nghệ cao. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo điều tra từ cơ quan công an, đường dây này hoạt động rất tinh vi dựa trên nền tảng công nghệ cao. Phương thức hoạt động của các đối tượng thông qua ứng dụng Telegram, đối tượng Trần Văn Tuấn nhận một tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá cấp độ Master với hạn mức giao dịch lên tới 1,3 tỷ đồng/ngày.

Sau đó, Tuấn chia nhỏ tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp Agent rồi giao cho Bùi Văn Đức và các đối tượng khác để tổ chức cho các con bạc sát phạt.

Bên cạnh cá độ bóng đá, Tuấn còn sử dụng mạng xã hội và Internet để điều hành đường dây lô, đề. Tuấn nhận bảng số lô, số đề từ Nguyễn Văn Nhân, Phạm Quang Tuyến, Bùi Văn Dũng, Trần Quý Phái, sau đó tổng hợp rồi chuyển thẳng lên các trang web đánh bạc để ăn chia tiền hoa hồng.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ tính từ tháng 5/2026 đến ngày 17/6/2026, tổng số tiền mà các đối tượng này huy động, giao dịch vào mục đích đánh bạc đã lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.