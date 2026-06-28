Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng, bắt giữ 12 đối tượng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành triệu tập, khám xét và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Cặp đôi 9x cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ cao

Theo tài liệu điều tra từ Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây này.

Đối tượng Nguyễn Văn Cương (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Công an Ninh Bình

Cơ quan công an xác định, hai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Cương (SN 1998, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh).

Để thực hiện hành vi phạm tội, Cương và Phương đã tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam rồi đưa sang Campuchia. Tại đây, các đối tượng tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ cho từng thành viên.

Quá trình hoạt động, băng nhóm này sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng thường xuyên giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế... Đồng thời, chúng tự tạo lập các website, ứng dụng giả mạo của các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin tuyệt đối với bị hại.

Các đối tượng cùng tang vật của vụ án trên. Ảnh: Công an Ninh Bình

Nhiều kịch bản lừa đảo "bẫy" người dân đã được chúng xây dựng như: Tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến; Dụ dỗ đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo; Lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội.

Ngoài ra, còn chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội (hack Facebook, Zalo...) để nhắn tin vay, mượn tiền của người thân, bạn bè nạn nhân.

Các đối tượng còn giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang để liên hệ với các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng hóa với số lượng lớn. Sau đó, chúng yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác và chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt.

Khoảng 500 nạn nhân sập bẫy, số tiền chiếm đoạt cực lớn

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ tháng 10/2024 đến nay. Đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 250 tỷ đồng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định số tiền các đối tượng trên chiếm đoạt lên tới hơn 250 tỷ đồng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội gồm: tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng áp dụng các biện pháp tố tụng khác đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đang áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.