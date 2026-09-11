Trộm vàng và kiệt tác triệu đô: Làn sóng đột nhập bảo tàng "đập kính cuỗm kho báu" khiến nước Pháp lao đao

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Trong một vụ đột nhập chớp nhoáng tại một bảo tàng khác ở Pháp, ba tên cướp đeo mặt nạ đã lấy đi 27 món trang sức trị giá hơn 4,5 triệu euro (5,2 triệu USD), phá tung hai cánh cửa để xông vào.

Những vụ trộm đó diễn ra vào tháng 7. Đến tuần này, kẻ gian đã cắt rào, trèo qua cửa sổ của một bảo tàng tại vùng Riviera thuộc miền Nam nước Pháp và tẩu thoát cùng hai bức tranh của danh họa Pierre-Auguste Renoir. Chúng bỏ lại hai tác phẩm khác của bậc thầy trường phái ấn tượng này khi tẩu thoát.

Làn sóng các vụ cướp bóc, tiếp nối sau vụ trộm trang sức chấn động năm ngoái tại bảo tàng nổi tiếng và thu hút nhiều khách tham quan nhất nước Pháp - Bảo tàng Louvre, cho thấy quốc gia này vừa may mắn vừa bất hạnh khi sở hữu những kho tàng báu vật tích lũy qua nhiều thế kỷ chinh chiến, sáng tạo và nguồn tài chính dồi dào dành cho nghệ thuật.

Niềm đam mê của nước Pháp đối với các tác phẩm hội họa, điêu khắc, cổ vật cùng các hiện vật quý giá và đồ cổ khác là nguồn gốc của niềm tự hào và bản sắc dân tộc. Hàng nghìn bảo tàng lớn nhỏ lưu giữ các bộ sưu tập giúp truyền ngọn lửa yêu văn hóa và lịch sử từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những bảo tàng lớn nhất cũng thu hút hàng triệu khách du lịch, bơm nguồn tiền lớn vào nền kinh tế Pháp.

Nhưng việc bảo đảm an toàn cho toàn bộ khối tài sản khổng lồ đó rất tốn kém và khó khăn. Tội phạm coi các bảo tàng là những mục tiêu dễ ăn. Vụ trộm táo tợn và gây xót xa số trang sức vương miện trị giá 88 triệu euro (102 triệu euro) từ các tủ trưng bày tại phòng triển lãm Apollo của bảo tàng Louvre chính là một hồi chuông cảnh tỉnh. Nhưng đó chỉ là ví dụ gây sốc nhất về các mối đe dọa rộng lớn hơn đối với các bảo tàng, và không chỉ riêng tại Pháp.

Guillaume Poitrinal, chủ tịch Fondation du patrimoine - một quỹ chuyên tài trợ cho việc trùng tu và bảo vệ các di tích văn hóa Pháp, chia sẻ: "Khi những món trang sức của một vị vua Pháp biến mất để rồi bị nung chảy chỉ vì giá trị của vàng, đó là một bi kịch. Nó làm tan nát trái tim của tất cả mọi người".

Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Associated Press: "Chúng ta cần phải làm cho việc trộm cắp các tác phẩm nghệ thuật và hiện vật thuộc di sản văn hóa của Pháp - những thứ thuộc về toàn thể người dân Pháp - trở nên khó khăn hơn. Điều đó là hoàn toàn thiết yếu. Và để đạt được điều đó, chúng ta cần phải đầu tư".

Vụ trộm tranh Renoir chỉ diễn ra trong vài phút

Trước bình minh thứ Ba, hai tên cướp đã tẩu thoát cùng bức "Chân dung Quý bà Colonna Romano" và "Thiếu nữ bên giếng nước". Chúng đã làm rơi bức "Chân dung Quý bà Pichon" và "Cô bé Coco đọc sách" trên đường tháo chạy qua khu vườn của Bảo tàng Renoir ở Cagnes-sur-Mer.

Thị trưởng Bryan Masson của thị trấn nằm giữa Cannes và Nice trên bờ biển Địa Trung Hải, cho biết bọn trộm đã dùng dao điện hoặc cưa để cắt rào và đột nhập vào bảo tàng từ tầng trệt.

Vụ trộm diễn ra chưa đầy ba phút. Ông Masson ước tính giá trị của các tác phẩm nghệ thuật lên tới 9 triệu euro (10,5 triệu USD). Việc tẩu tán các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng bị đánh cắp thông qua các kênh chính thống là điều bất khả thi, vì vậy những bức tranh này có thể trở nên vô giá trị hoặc không có giá trị đối với bọn trộm.

Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol cho biết các vụ trộm bảo tàng đang ngày càng trở nên bạo lực hơn, với việc búa tạ, rìu, xà beng và thậm chí cả chất nổ được sử dụng để đột nhập và đập phá tủ trưng bày.

Cơ quan này cho biết trong một báo cáo vào tháng 8 rằng kẻ gian cũng đang nhắm mục tiêu nhiều hơn vào các hiện vật trong bảo tàng có chứa vàng và kim loại quý khác có thể đem nung chảy, cùng với đá quý có thể gỡ ra và bán đi. Tội phạm tin rằng "các biện pháp an ninh của bảo tàng kém phần kiên cố hơn so với các cửa hàng trang sức".

Chiếc vòng cổ cổ đại bị đánh cắp ngày 24/7 từ một bảo tàng ở Châtillon-sur-Seine, miền đông nước Pháp, được chế tác từ gần nửa ký vàng.

Ông Jean-Christophe Castelain, giám đốc tạp chí nghệ thuật Le Journal des Arts, cho biết mức kỷ lục 10 vụ đột nhập đã nhắm vào các bảo tàng Pháp và châu Âu khác trong mùa hè này.

Ông cho biết: "Có 8 trong số 10 vụ đó liên quan đến trang sức, tiền xu hoặc đồ cổ có thể dễ dàng đem đi nung chảy".

Nỗi lòng của nữ giám đốc bảo tàng

Bảo tàng Lalique ở Wingen-sur-Moder, nằm xa hơn về phía đông gần biên giới Pháp - Đức, vẫn chưa mở cửa trở lại kể từ vụ trộm trang sức hôm 5/7 tại 6 tủ trưng bày bị búa tạ và búa đập phá tung. Bảo tàng công cộng này vinh danh nghệ nhân kim hoàn và chế tác thủy tinh thế kỷ 19 René Lalique cùng những người kế nhiệm ông.

Vết thương lòng vẫn còn nguyên vẹn đối với giám đốc Véronique Brumm Schaich. Giọng cô nghẹn ngào vì xúc động trong một cuộc phỏng vấn. Bảo tàng đang tìm kiếm khoản ngân sách 200.000 euro (233.000 USD) để nâng cấp an ninh.

Cô chia sẻ: "Chiến thuật của bọn trộm đang ngày càng tinh vi. Những ví dụ gần đây cho thấy chúng ta không phải là những người duy nhất cần phải đẩy mạnh các nỗ lực bảo vệ hơn nữa".

Cô cho biết do những khoản thắt lưng buộc bụng của chính phủ, hiện vẫn chưa rõ sẽ có bao nhiêu nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách công. Bảo tàng cũng đang kêu gọi quyên góp tư nhân, bởi vì "đây là những thứ cực kỳ tốn kém".