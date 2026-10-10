Trồng gần 7.000 cây xanh tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long
Thanh Tuyền
10/10/2026 6:54 PM (GMT+7)
Gần 7.000 cây xanh đã được trồng tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long trong sự kiện "Gieo mầm sóng xanh" ngày 10/10.
Ngày 10/10, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức lễ trồng cây "Gieo mầm sóng xanh" tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long, thu hút gần 500 đại biểu, người dân, học sinh, sinh viên và đại diện các doanh nghiệp tham gia.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã trồng gần 7.000 cây xanh thuộc 25 loài tuyển chọn, gồm cây bụi và cây thân gỗ được trồng trong khuôn viên trung tâm thương mại, góp phần tạo dựng cảnh quan và không gian xanh cho khu vực.
Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường, phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của địa phương, khẳng định sự gắn bó lâu dài của nhà đầu tư với Quảng Ninh.
Cùng với trồng cây xanh, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và tài nguyên nước hiệu quả, hướng tới xây dựng trung tâm thương mại thân thiện với môi trường, đưa Aeon Mall Hạ Long không chỉ trở thành điểm đến mua sắm mà còn là không gian kết nối cộng đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Nguyễn Văn Công nhấn mạnh, sự kiện là hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường, phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của địa phương, đồng thời khẳng định sự gắn bó lâu dài của nhà đầu tư với Quảng Ninh.
“Những cây xanh được trồng hôm nay mang ý nghĩa biểu tượng. Điều chúng ta cùng vun đắp là văn hóa trách nhiệm với cộng đồng, là niềm tin hợp tác và là tương lai của các thế hệ mai sau”- ông Nguyễn Văn Công cho hay.
Tại sự kiện, Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long chính thức nhận chứng nhận công trình xanh LOTUS từ Hội đồng công trình Xanh Việt Nam (VGBC). Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của Aeon Mall trong quá trình hiện thực hóa những trung tâm thương mại xây dựng và vận hành theo định hướng thân thiện với môi trường.
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