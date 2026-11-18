Trực tiếp: Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam
P.V
18/11/2026 9:18 AM (GMT+7)
Lễ tổng kết và trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV - năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới đang diễn ra tại Trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt.
Trực tiếp: Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam
Lễ tổng kết và trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV - năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới đang diễn ra tại Trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm sâu ở nhiều thương hiệu
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm ở nhiều thương hiệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm về quanh mức 3.850 USD/ounce, thấp nhất trong hơn 1 năm qua.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang ở mức thấp
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang do trải qua ngày cuối tuần. Trong khi, giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ ngay khi mở phiên tuần mới.
Giá vàng SJC liên tục giảm sâu
Giá vàng SJC liên tục giảm sâu và vàng nhẫn cũng giảm ở một số thương hiệu so với sáng qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới chốt phiên tiếp tục giảm mạnh so với tuần trước.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh
Giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh so với sáng qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn chưa thể phục hồi về mức 3.900 USD/ounce.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp đà giảm mạnh
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp đà giảm mạnh so với sáng qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng theo chiều đi xuống, dưới mức 3.900 USD/ounce.