Trung - Mỹ nhất trí giảm thuế với 60 tỷ USD hàng hóa
V.N (Theo Reuters)
28/09/2026 7:39 PM (GMT+7)
Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí cắt giảm thuế quan áp đặt lên 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ nhau, bao gồm nhiều mặt hàng từ ngô Mỹ đến mỹ phẩm, và từ thiết bị gia dụng Trung Quốc đến đồ chơi. Việc ngừng chiến thương mại tạo thuận lợi cho hai bên tiếp tục đối thoại.
Theo tuyên bố của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer hôm Chủ nhật 27/9, theo Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung Quốc, cả hai nước đều đề xuất áp dụng mức thuế ưu đãi hơn cho các mặt hàng không nhạy cảm trị giá 30 tỷ USD .
Đối với Mỹ, điều đó có nghĩa là "mở ra cơ hội tiếp cận thị trường tốt hơn" cho khoảng 30% hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc, ông nói.
Việc giảm thuế quan có đi có lại cũng như gia hạn thỏa thuận ngừng chiến thương mại là một trong những điểm nổi bật chính từ hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai trong năm nay giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, được tổ chức tại Washington tuần trước.
Một danh sách từ Nhà Trắng cho biết, Trung Quốc có kế hoạch cắt giảm thuế áp dụng cho nhiều loại hàng nông sản của Mỹ, bao gồm ngô, lúa mì, lúa miến, thịt, sản phẩm sữa, dầu thực vật và bột thực vật. Danh sách này không bao gồm đậu nành.
Bắc Kinh cũng sẽ tìm cách giảm thuế đối với cá và hải sản, gỗ và các sản phẩm gỗ, mỹ phẩm và thiết bị y tế của Mỹ.
Trong một danh sách khác có các biện pháp cắt giảm thuế quan có đi có lại của Washington dành cho các thiết bị gia dụng nhỏ của Trung Quốc như máy pha cà phê và máy nướng bánh mì, bát đĩa, chăn và ga trải giường.
Danh sách này cũng bao gồm đồ chơi, pháo hoa, hoa giả, đèn trang trí cây thông Noel và các đồ trang trí ngày lễ khác, cũng như ghế ngồi ô tô cho trẻ em.
Thời gian ngừng chiến thương mại dài hơn
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Hai 28/1 cho biết việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thương mại với Mỹ thêm hai tháng, đến ngày 10/1, sẽ tạo điều kiện cho cả hai bên đánh giá lại thỏa thuận hiện tại nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế và thương mại, đồng thời xem xét cách thức tiến triển trên các mặt trận đó.
Việc gia hạn này cũng tạo ra một "môi trường chính sách tương đối ổn định và dễ dự đoán" cho sự hợp tác giữa các công ty và các cuộc thảo luận tích cực tiếp tục diễn ra.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc đàm phán về các cơ hội và rào cản đầu tư tiềm năng, tăng cường tính minh bạch và khả năng dự đoán của chính sách, cũng như đáp ứng các mối quan ngại của doanh nghiệp.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh vào thứ Hai, khi các nhà đầu tư không có nhiều thông tin cụ thể để lạc quan từ hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo và những căng thẳng tiềm ẩn lại nổi lên. Cổ phiếu công nghệ giảm do nỗ lực lưỡng đảng của Mỹ nhằm cấm các linh kiện Trung Quốc tại các trung tâm dữ liệu và chỉ số blue-chip chuẩn giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất trong một năm.
Việc Trung Quốc lựa chọn các sản phẩm để giảm thuế dường như được thiết kế để giúp Bắc Kinh đáp ứng cam kết trị giá 17 tỷ đô la mà Nhà Trắng đưa ra để mua hàng nông sản. Trung Quốc đã nối lại việc mua đậu nành Mỹ quy mô lớn theo thỏa thuận đạt được năm ngoái về việc mua 25 triệu tấn mỗi năm.
Bộ Thương mại cho biết, cả hai nước sẽ thành lập một nhóm làm việc về nông nghiệp trực thuộc hội đồng thương mại, nhóm này sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên trước cuối năm nay để thảo luận về việc tiếp cận thị trường hai chiều và các quy định.
Theo thông cáo của Nhà Trắng, hội nghị thượng đỉnh tổng thống cũng đạt được thỏa thuận Trung Quốc sẽ nhập khẩu 10 triệu tấn than mỗi năm từ Mỹ trong năm 2027 và 2028. Lượng than này xấp xỉ 2% tổng lượng than nhập khẩu hàng năm của Trung Quốc.
Khí thiên nhiên hóa lỏng và dầu mỏ không có trong danh sách.
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