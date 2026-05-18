Trung Quốc: 9/10 gia đình có nhà riêng, nhưng giấc mơ sở hữu nhà đang bị thử thách

Trong ba thập kỷ qua, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia mà người dân sở hữu nhà ở - thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và hiện thực hóa ước mơ của hàng triệu người.

Kể từ khi chính sách nhà ở phúc lợi suy giảm và cuối cùng chấm dứt vào những năm 1990, quy hoạch của chính phủ đã kết hợp với các chuẩn mực văn hóa ăn sâu để tạo ra một mức độ sở hữu tư nhân mà phương Tây khó có thể hình dung được.

Trong khi hàng chục triệu người Mỹ đang gánh nặng các khoản vay học phí – nhiều người trong số họ đã ngoài 30 tuổi, khiến việc thuê nhà trở thành lựa chọn duy nhất – thì những người Trung Quốc lại bắt đầu lên kế hoạch mua nhà đầu tiên ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Nhưng nền kinh tế suy giảm và thị trường nhà ở bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng có thể làm đảo lộn điều đó.

Theo số liệu thống kê chính thức, năm ngoái doanh số bán nhà mới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014, chỉ đạt 7,3 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,06 nghìn tỷ USD), so với 16,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (2,3 nghìn tỷ USD) vào năm 2021, thời điểm đỉnh cao của thị trường.

Theo số lượng, doanh số bán nhà mới đã giảm 8,7% vào năm ngoái, các nhà kinh tế từ tập đoàn tài chính Macquarie viết trong một bài báo hồi tháng Giêng, đồng thời lưu ý rằng xu hướng giảm này "chưa có dấu hiệu dừng lại".

Nhiều người mua tiềm năng hiện đang e ngại việc vay thế chấp mua nhà.

Trong số đó có Cai Youcheng, một nhà thiết kế đồ họa 36 tuổi ở Bắc Kinh. Anh hiện tạm thời gác lại kế hoạch mua nhà. Anh cho biết thuê nhà khiến anh cảm thấy như đang sống nay đây mai đó, và anh không thích việc không thể trang trí căn hộ theo ý thích của mình. Nhưng anh sẽ tiếp tục thuê nhà trong thời điểm hiện tại.

“Đối với cá nhân tôi, nếu tính toán kỹ thì thuê nhà thực ra hợp lý hơn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn rất muốn sở hữu một căn nhà riêng” - anh nói.

Cảm giác đó rất phổ biến ở quốc gia có 1,4 tỷ dân này, nơi quyền sở hữu nhà có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ một giấy tờ mua bán.

Trong văn hóa Trung Quốc, sở hữu bất động sản không chỉ thể hiện sự ổn định tài chính và địa vị xã hội. Nó còn cho thấy người đó đang chăm lo cho gia đình, theo lời Eric Fong, giáo sư chủ nhiệm khoa xã hội học tại Đại học Hồng Kông.

“Giá trị Nho giáo truyền thống rất coi trọng gia đình, và mọi thứ đều phải bắt nguồn từ gia đình” - ông nói.

Các khuynh hướng truyền thống được tự do phát triển bắt đầu từ những năm 1980, khi chính phủ cộng sản Trung Quốc khởi động kỷ nguyên tự do hóa kinh tế chóng mặt. Việc phụ thuộc vào nhà ở do chủ lao động cung cấp giảm đi, và quyền sở hữu tư nhân được khuyến khích mạnh mẽ. Quá trình này tăng tốc vào những năm 1990 với các khoản trợ cấp lớn.

“Chỉ sau một đêm, rất nhiều người đã trở thành chủ sở hữu nhà với giá rất rẻ” - Huang Youqin, giáo sư địa lý và quy hoạch tại Đại học Albany, cho biết. “Điều đó đã biến rất nhiều người từng là người thuê nhà thành chủ sở hữu nhà”.

Điều này đáp ứng một nguyên tắc quan trọng khác của văn hóa Trung Quốc: thói quen tiết kiệm mạnh mẽ. Theo ông Huang, sở hữu nhà trở thành khoản đầu tư phổ biến nhất khi giá bất động sản tăng vọt, trong khi các lựa chọn khác để đáp ứng sự gia tăng tài sản cá nhân lại rất hạn chế.

Nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích vô hình khác: người di cư từ nông thôn cảm thấy được chấp nhận hơn nếu họ sở hữu nhà ở thành phố nơi họ định cư, trong khi cha mẹ sẽ mua căn hộ cho con cái để tăng triển vọng hôn nhân.

Tỷ lệ sở hữu vượt xa so với phương Tây.

Tất cả những điều này đã góp phần giúp Trung Quốc có một trong những tỷ lệ sở hữu nhà cao nhất thế giới: theo nhiều cuộc khảo sát và tạp chí học thuật, cứ 10 hộ gia đình thì có 9 hộ sở hữu nhà riêng.

Trong hai thập kỷ qua ở Trung Quốc, các căn hộ có diện tích dễ dàng vượt quá 1.000 feet vuông (khoảng 93 mét vuông) trong các tòa nhà chung cư cao tầng ở những khu vực độc quyền thường bán hết rất nhanh.

Trong khi đó, tại Mỹ, nơi giá nhà đất ngày càng trở nên đắt đỏ và sinh viên tốt nghiệp đại học thường phải gánh chịu các khoản vay học phí, tỷ lệ sở hữu nhà ở chỉ đạt 65%, theo Cơ sở dữ liệu Nhà ở Giá cả phải chăng của OECD. Tại các quốc gia phương Tây khác, nhiều người cảm thấy cam chịu với việc phải sống cả đời trong cảnh thuê nhà mà không có hy vọng nào nối gót cha mẹ và ông bà mình trong việc sở hữu nhà.

Nhưng đối với thị trường bất động sản Trung Quốc, cũng như tất cả các thị trường bất động sản khác, thời kỳ hoàng kim không thể kéo dài mãi mãi.

Trong thời kỳ bùng nổ, nhiều nhà phát triển đã tích lũy những khoản nợ khổng lồ, và tình trạng dư thừa nhà ở đã dẫn đến sự xuất hiện của những khu phố ma và các dự án bỏ trống ở nhiều nơi. Chính quyền địa phương quản lý yếu kém, vừa muốn thao túng số liệu vừa tìm cách giải quyết lượng cung ứng bê tông và thép khổng lồ, đã làm trầm trọng thêm vấn đề.

Kết quả là, chính phủ trung ương đã có những biện pháp quyết liệt vào năm 2020 để kiềm chế lĩnh vực bất động sản đang phát triển quá mức, vốn từng chiếm tới 30% hoạt động kinh tế của cả nước.

Hình ảnh các căn nhà đang xây dựng tại dự án Sunac Resort, do Sunac China Holdings Ltd. phát triển, ở Hải Nhai, Trung Quốc, ngày 25/2. Ảnh: GI.

Động thái này bắt đầu hạn chế các hoạt động xây dựng gây nhiều vấn đề, nhưng nó cũng giáng một đòn mạnh vào những người mua nhà, khi giá bất động sản lao dốc không phanh. Người mua nhà phải chấp nhận những căn hộ chưa hoàn thiện hoặc bị chậm tiến độ do nhiều nhà phát triển lớn vỡ nợ hoặc phá sản.

Tập đoàn bất động sản khổng lồ Evergrande, từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, đã bị tòa án Hồng Kông ra lệnh giải thể vào năm 2024. Các nhà phát triển bất động sản lớn khác cũng cho thấy dấu hiệu khó khăn, bao gồm Country Garden, công ty gần đây đã tránh được đơn yêu cầu giải thể, và Vanke, đang chờ gói cứu trợ trị giá 11,6 tỷ đô la từ chính quyền địa phương.

Tất cả những điều này càng trở nên trầm trọng hơn do hàng loạt bất ổn kinh tế, từ tiêu dùng nội địa yếu kém đến nguy cơ một cuộc chiến thương mại lịch sử với Mỹ, khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua nhà.

'Không ai dám vay thế chấp mua nhà'

5 năm kể từ làn sóng vỡ nợ đầu tiên của các nhà phát triển bất động sản, lĩnh vực này vẫn còn chịu nhiều tổn thương.

Giá nhà mới tiếp tục giảm trên toàn quốc trong tháng 3, mặc dù một số thành phố lớn đã ghi nhận sự cải thiện so với tháng trước.

Giới lãnh đạo Trung Quốc đã đưa việc ổn định thị trường nhà ở vào chương trình nghị sự, nhưng các nhà phân tích cho rằng chính phủ trung ương - đang bận rộn thúc đẩy tiến bộ công nghệ - không quan tâm đến việc lĩnh vực này lấy lại vị thế quan trọng trước đây như một động lực kinh tế.

Zhang Xiaoduan, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh khu vực Nam và Trung Trung Quốc tại công ty bất động sản Cushman & Wakefield, nhận thấy sự khác biệt giữa những gì chính quyền mong muốn và thực tế trên thực địa.

“Vẫn còn một khoảng cách giữa những tín hiệu này và sự phục hồi thực sự về sức mua trên toàn thị trường, hoặc sự phục hồi nhanh chóng được thúc đẩy bởi nhu cầu đó” - bà nói.

Bất chấp những lời đe dọa áp thuế liên tục từ phía Mỹ, Trung Quốc đã đạt được thặng dư thương mại lịch sử 1,2 nghìn tỷ USD vào năm ngoái, với nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 5%. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thành công xuất khẩu này hầu như không mang lại lợi ích cho người dân bình thường và chưa thể chuyển hóa thành sức mua đủ để đảo ngược tình trạng suy thoái thị trường bất động sản hiện nay.

Cô Mandy Feng, một người thuê nhà ở Côn Minh cho biết gói kích thích kinh tế mà chính phủ đưa ra đã không đủ để xoa dịu nỗi lo lắng của người dân về triển vọng kinh tế bất ổn. Họ muốn mua nhà, nhưng khi bị ảnh hưởng bởi thu nhập không ổn định và không kiếm được nhiều tiền, thì không ai dám vay thế chấp mua nhà nữa.

Đối với thế hệ chủ nhà hiện nay, cuộc khủng hoảng nhà ở ở Trung Quốc đã cho thấy rằng ngay cả đầu tư bất động sản cũng tiềm ẩn rủi ro.

Ông Zhang từ Cushman & Wakefield cho biết: “Mọi người đã nhận ra thị trường có thể trải qua những giai đoạn biến động, điều này khiến họ thận trọng hơn nhiều trong các giao dịch mua bán đầu tư”.

Thế hệ hiện nay cũng có quan điểm khác biệt so với cha mẹ và ông bà của họ về vấn đề sở hữu nhà cửa.

Zoe Zhang, 35 tuổi, nói rằng cô "rất có thể sẽ không" mua nhà cho con cái mình, mặc dù bản thân cô cũng đang nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ để mua căn hộ hiện tại ở Bắc Kinh.

"Thị trường Trung Quốc đang dần trở nên giống với các nước phương Tây hơn, nơi hình thức thuê nhà có thể trở nên phổ biến hơn trong tương lai" - giám đốc quan hệ công chúng cho biết.