Trung Quốc: Các hãng hàng không lớn nhất cảnh báo lỗ nặng trước mùa hè bất trắc
V.N (Theo Reuters)
17/07/2026 5:04 PM (GMT+7)
Các hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc bước vào mùa du lịch cao điểm hè với triển vọng khó khăn hơn sau khi cảnh báo về khoản lỗ lớn trong nửa đầu năm, với nhu cầu suy yếu làm dấy lên nghi ngờ về khả năng họ có thể gánh chịu chi phí nhiên liệu cao hơn trong những tháng bận rộn nhất của ngành.
Hôm 14/7, các hãng hàng không Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines đều cảnh báo rằng họ dự kiến tổng lỗ ròng trong nửa đầu năm lên tới 9 tỷ nhân dân tệ (1,33 tỷ USD), một sự đảo ngược mạnh so với lợi nhuận gộp trong quý đầu tiên, vốn được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trong dịp Tết Nguyên đán.
Những khoản lỗ này cho thấy tình thế khó xử mà các hãng hàng không Trung Quốc đang phải đối mặt: Tăng giá vé để bù đắp chi phí nhiên liệu tăng cao có nguy cơ làm suy yếu thêm nhu cầu, trong khi giữ giá vé thấp lại khiến các hãng phải gánh chịu thêm chi phí.
Parash Jain, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vận tải và logistics toàn cầu của HSBC, cho biết "hiệu ứng tài sản tiêu cực" đang định hình lại thói quen tiêu dùng của người Trung Quốc khi tăng trưởng kinh tế chậm lại và mỗi lần tăng giá vé máy bay đều có nguy cơ làm giảm nhu cầu.
Ông Jain cho biết: "Giá vé tăng cao đang làm giảm nhu cầu và khiến mọi người chuyển sang sử dụng tàu cao tốc cho những quãng đường ngắn hơn", đồng thời lưu ý rằng sự gián đoạn do thời tiết và số lượng trẻ em trong độ tuổi đi học ít hơn cũng đang ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại vào mùa hè. "Nhưng lý do lớn nhất dẫn đến nhu cầu yếu hơn chính là giá vé tăng cao."
Các nhà phân tích của HSBC dự đoán ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc sẽ ghi nhận tổng lỗ khoảng 16,8 tỷ nhân dân tệ vào năm 2026, so với kỳ vọng hiện tại của thị trường là tổng lợi nhuận 1,3 tỷ nhân dân tệ.
Hãng hàng không Air China cho biết trong một thông báo gửi sở giao dịch chứng khoán rằng giá nhiên liệu tăng cao đã "làm giảm mạnh" biên lợi nhuận của hãng.
Không giống như nhiều đối thủ châu Á, các hãng hàng không Trung Quốc ít phòng ngừa rủi ro cho việc mua nhiên liệu, khiến họ dễ bị ảnh hưởng hơn bởi sự tăng vọt giá dầu do xung đột Iran gây ra. Mặc dù giá nhiên liệu máy bay đã giảm so với mức đỉnh điểm trong quý 2, nhưng vẫn cao hơn khoảng 50% so với mức trước chiến tranh.
"Do việc bình thường hóa giá nhiên liệu máy bay sẽ cần thời gian, nên tình trạng nhu cầu yếu có thể vẫn là mối lo ngại chính khi bước vào mùa cao điểm hè" - các nhà phân tích của Bank of America cho biết trong một báo cáo.
Quý 3 thường là quý sinh lời nhất đối với các hãng hàng không Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty dữ liệu hàng không Flight Master dự báo lượng hành khách do các hãng hàng không Trung Quốc vận chuyển trên các tuyến nội địa và quốc tế sẽ giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 142 triệu hành khách trong tháng 7 và tháng 8, đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên trong mùa cao điểm kể từ năm 2022.
Từ ngày 1 đến 14/7, số chuyến bay trung bình mỗi ngày giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các chuyến bay nội địa giảm 1,8% và các chuyến bay quốc tế giảm 3,6%, theo số liệu của Flight Master. Giá vé hạng phổ thông trung bình là 831 nhân dân tệ, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 6,1% so với năm 2019.
Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), nhu cầu đi lại bằng đường hàng không nội địa của Trung Quốc đã giảm 6,2% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, đây là hiệu suất yếu nhất so với các thị trường nội địa lớn trên toàn cầu và là lần giảm hàng tháng đầu tiên ở Trung Quốc không liên quan đến thời điểm Tết Nguyên đán kể từ khi đại dịch bùng phát.
Ba hãng hàng không lớn, vốn phụ thuộc vào các tuyến bay quốc tế để tạo ra khoảng 30% doanh thu, đã chứng kiến nhu cầu tăng vọt trên các tuyến bay châu Âu kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Iran do du khách tránh các trung tâm trung chuyển ở Trung Đông bị gián đoạn. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Flight Master, những lợi ích đó đang bị suy giảm khi các hãng hàng không vùng Vịnh khôi phục các chuyến bay và đưa ra mức giá thấp hơn.
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