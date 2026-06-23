Trung Quốc đề ra hàng loạt biện pháp hấp dẫn mở rộng tiếp cận thị trường để thu hút FDI

Công trình xây dựng một nhà ga đường sắt ở tỉnh Quý Châu, trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Kế hoạch được Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu, ban hành hôm thứ Hai 22/6, đã vạch ra 15 biện pháp trên 5 lĩnh vực, bao gồm mở rộng tiếp cận thị trường, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, tăng cường xúc tiến đầu tư, củng cố dịch vụ và bảo lãnh cho đầu tư nước ngoài, và cải thiện quản lý vốn nước ngoài.

Kế hoạch này ưu tiên mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong các lĩnh vực dịch vụ, tài chính và dược phẩm, cùng với các lĩnh vực khác, đồng thời đơn giản hóa các quy trình sáp nhập và mua lại xuyên biên giới, luồng dữ liệu và tái đầu tư trong nước của các công ty nước ngoài.

Văn bản này cũng nêu rõ các biện pháp cụ thể để thúc đẩy sáng kiến "Đầu tư vào Trung Quốc" và đảm bảo đầy đủ chế độ đối xử bình đẳng trong nước cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Với việc các hạn chế về tiếp cận sản xuất hiện đã được dỡ bỏ hoàn toàn, kế hoạch hành động tập trung vào lĩnh vực dịch vụ, hướng đến việc mở rộng thị trường trong các lĩnh vực bao gồm giáo dục, tài chính và chăm sóc sức khỏe.

Để tiếp tục mở cửa lĩnh vực dịch vụ, kế hoạch này bổ sung các chương trình thí điểm trong đào tạo nghề, trường học và các trường đại học cấp cao, đồng thời cho phép nhiều tổ chức tài chính nước ngoài quản lý rủi ro thông qua hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc và cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư quỹ, theo ông Ling Ji, Thứ trưởng Bộ Thương mại kiêm Phó đại diện thương mại quốc tế của Trung Quốc.

Kế hoạch này thực hiện đầy đủ việc đối xử bình đẳng với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, giải quyết những lo ngại của họ về sự tham gia bình đẳng trong hoạt động mua sắm của chính phủ và tiếp cận công bằng với các hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ họ trong các sáng kiến thúc đẩy tiêu dùng của đất nước như các chương trình trao đổi hàng tiêu dùng và hoàn thuế cho người mua sắm ở nước ngoài.

Jing Qin, một quan chức thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, cho biết ủy ban sẽ tập trung vào việc mở cửa thể chế, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc, và điều chỉnh các quy tắc và quy định phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực bao gồm bảo vệ sở hữu trí tuệ, mua sắm công và tài chính.