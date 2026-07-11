Trung Quốc phạt 4 người nổi tiếng trên mạng 1,9 triệu USD vì trốn thuế

Song Huiyan đang giới thiệu một chiếc váy cho khách hàng trực tuyến của mình trong một buổi phát sóng trực tiếp tại cửa hàng quần áo của cô ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AP.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã hôm thứ Sáu 10/7, chính quyền Trung Quốc đã phạt bốn người nổi tiếng trên mạng 13,3 triệu nhân dân tệ (1,9 triệu USD) vì tội trốn thuế sau khi họ thu hút hàng triệu người theo dõi nhưng hầu như không đóng thuế.

Các khoản phạt, bao gồm tiền phạt và phí trả chậm, đã được thanh toán ngoài số thuế còn nợ.

"Những người phát trực tiếp liên quan có độ nổi tiếng cao và doanh thu lớn trên các nền tảng phát sóng trực tiếp của họ, thường xuyên nhận được tiền quyên góp từ người hâm mộ, nhưng tờ khai thuế và các khoản thanh toán thuế của những người phát trực tiếp này lại rất thấp" - Tân Hoa Xã cho biết.

Đây là một trong 7 trường hợp được cơ quan thuế các tỉnh Sơn Đông, Tứ Xuyên và Chiết Giang công bố. 3 trường hợp còn lại liên quan đến các cửa hàng trực tuyến nổi tiếng, trong đó có một cửa hàng có doanh thu hàng năm hơn 100 triệu nhân dân tệ.

Mặc dù hệ thống máy tính đã giúp các cơ quan thuế Trung Quốc dễ dàng hơn trong việc ghi nhận thông tin tiền lương tại nơi làm việc, nhưng thu nhập của những người phát trực tuyến trên internet và các cửa hàng của họ vẫn khó nắm bắt hơn, theo Chen Zhiwu, giáo sư chủ nhiệm ngành tài chính tại Đại học Hồng Kông.

Các ngôi sao thường khai trương hoặc làm người đại diện thương hiệu cho các cửa hàng, bao gồm cả các cửa hàng thương mại điện tử.

Vào năm 2022, ba bộ phận chính phủ bắt đầu yêu cầu các nền tảng internet phải nộp báo cáo định kỳ về những người phát trực tiếp, bao gồm cả chi tiết thu nhập của họ. Theo các hướng dẫn trước đây, các cơ quan quản lý chỉ khuyên mọi người "nộp thuế đúng cách".



Trong số bốn trường hợp mới, cơ quan thuế phát hiện Xu Jingwan, một người dẫn chương trình thương mại điện tử phát trực tiếp với hơn 6 triệu người theo dõi, đã đóng rất ít thuế thu nhập cá nhân và không đóng thuế cho 2 cửa hàng trực tuyến mà cô chịu trách nhiệm quản lý, theo Tân Hoa Xã.

Theo báo cáo, streamer Guo Xiaofeng, người sở hữu hơn 2,4 triệu người hâm mộ và 1 triệu đơn đặt hàng cho một tài khoản "cửa hàng trực tuyến", chỉ đóng "vỏn vẹn" 13.500 nhân dân tệ tiền thuế trong 4 năm.

Theo Tân Hoa Xã, Wang Yifan, người có khoảng 1 triệu người theo dõi, được phát hiện chỉ nộp hơn 2.000 nhân dân tệ tiền thuế thu nhập cá nhân trong 4 năm, trong khi Chen Xu, một người dùng khác cũng có khoảng 1 triệu người hâm mộ, chỉ kê khai vài trăm nhân dân tệ tiền thuế thu nhập cá nhân vào năm 2023.

Trong những trường hợp khác bị cơ quan thuế địa phương phát hiện, các cửa hàng trực tuyến đã che giấu thu nhập bằng cách hủy đăng ký kinh doanh. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết một nền tảng bị điều tra tại tỉnh Sơn Đông đã hủy đăng ký kinh doanh để che giấu 5,4 triệu nhân dân tệ tiền thuế chưa nộp.