Trung Quốc thành lập liên minh quốc tế về trí tuệ nhân tạo

Robot trình diễn tại Hộ nghị AI Thế giới tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Hôm 16/7, đại diện các nước sáng lập đã ký một thỏa thuận tại Thượng Hải thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới, hay WAICO. Theo thỏa thuận, WAICO sẽ là một tổ chức liên chính phủ độc lập có trụ sở tại Thượng Hải. Các quốc gia ký kết bao gồm Nga, Belarus, Serbia, Cuba, Brazil và Venezuela, cùng với 12 quốc gia châu Á và 10 quốc gia châu Phi. Không có quốc gia nào thuộc Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Hàn Quốc nằm trong số các nước ký kết ban đầu.

Trong bài phát biểu của tại hội nghị ngày 17/7, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi sự cởi mở hơn trong phát triển trí tuệ nhân tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

"Một sợi dây không tạo nên âm nhạc, và một cây không tạo nên cả khu rừng. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải trở thành một bản giao hưởng của sự hợp tác quốc tế" - ông Tập Cận Bình nói.

Ông kêu gọi thực thi luật pháp và quy định, giám sát công nghệ, hệ thống cảnh báo sớm và phản ứng nhanh "để tăng cường phòng tuyến, ngăn chặn lạm dụng và sử dụng độc hại, và đảm bảo trí tuệ nhân tạo luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người".

Ông Tập Cận Bình lưu ý rằng các quốc gia khác có thể "nắm bắt cơ hội lịch sử hiếm có này để khuyến khích nguồn mở, hợp tác và chia sẻ". Ông khẳng định Trung Quốc cam kết cung cấp các lợi ích công cộng toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ông cũng kêu gọi các quốc gia hợp tác về trí tuệ nhân tạo và đảm bảo không quốc gia nào thống trị công nghệ này – dường như là một lời chỉ trích nhắm vào Mỹ.

Các nhà quan sát cho rằng WAICO là một nỗ lực có thể mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các quy tắc, công nghệ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ nền kinh tế trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Thông điệp này chứa đựng một thách thức địa chính trị không thể nhầm lẫn: Trung Quốc muốn trở thành không chỉ nhà sản xuất các mô hình AI cạnh tranh, mà còn là người kiến tạo các thể chế quản lý việc sử dụng chúng.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hơn 1.100 công ty và 1.400 khách mời đang tham gia hội nghị diễn ra đến thứ Hai 20/7.

Một số nhà phân tích công nghệ hiện tin rằng Trung Quốc đã trở thành một quốc gia tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và không còn chỉ đơn thuần là đuổi kịp Mỹ nữa. Kế hoạch 5 năm của Trung Quốc đến năm 2030 đã ưu tiên sự tiến bộ trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo.

Các mô hình trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở của Trung Quốc, như DeepSeek , được xem là hấp dẫn và thường có giá cả phải chăng hơn so với các mô hình trí tuệ nhân tạo của Mỹ, vốn chủ yếu là mã nguồn đóng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.



Tuy nhiên, các chính trị gia Mỹ và một số công ty AI lớn của Mỹ, bao gồm cả Anthropic, đã cáo buộc các mô hình AI của Trung Quốc "chắt lọc" bất hợp pháp các mô hình của họ để trích xuất công nghệ, một cáo buộc mà Bắc Kinh cho là "vô căn cứ". Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về việc AI của Trung Quốc có thể gây ra mối đe dọa kinh tế cho Mỹ.