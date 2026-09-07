Trung Quốc tung ra biện pháp quyết liệt để thúc đẩy kinh tế
V.N (Theo BBC)
07/09/2026 9:37 PM (GMT+7)
Trung Quốc đang bơm hàng chục tỷ đô la vào tám ngân hàng và công ty bảo hiểm thuộc sở hữu nhà nước để giúp củng cố hệ thống tài chính quốc gia và thúc đẩy nền kinh tế đang chậm lại.
Tân Hoa Xã hôm Chủ nhật 6/9 đưa tin, gói bơm tiền do Bộ Tài chính Trung Quốc dẫn đầu sẽ có tổng trị giá 360 tỷ nhân dân tệ (53,6 tỷ USD).
Nguồn tin cho biết động thái này "sẽ giúp tăng cường hơn nữa khả năng hoạt động ổn định, khả năng chống chịu rủi ro và khả năng phục vụ nền kinh tế thực của họ".
Động thái này đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khi nước này đang đối mặt với các vấn đề bao gồm căng thẳng thương mại với phương Tây, tác động của cuộc chiến tranh Iran và dân số già hóa.
Gói hỗ trợ này sẽ tăng cường nguồn tài chính cho 3 ngân hàng lớn và 5 công ty bảo hiểm, bao gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Tổng công ty Bảo hiểm Tín dụng Xuất khẩu Trung Quốc.
Tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times) cho biết điều này "sẽ cung cấp cho các ngân hàng và tổ chức tài chính nhiều nguồn lực hơn để đầu tư vào tín dụng cho nền kinh tế thực, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài trong bối cảnh bất ổn tài chính toàn cầu".
Từ lâu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã coi sự ổn định tài chính là yếu tố then chốt đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc.
Những thông báo cuối tuần này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang hướng tới việc định hình lại nền kinh tế trước một loạt thách thức như lực lượng lao động thu hẹp, sự suy thoái kéo dài nhiều năm của thị trường bất động sản và sự cạnh tranh thương mại và công nghệ đang diễn ra với Mỹ.
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm mạnh từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 6 do nhu cầu nội địa yếu và tác động của cuộc chiến tranh Iran lên giá dầu đã làm suy yếu xuất khẩu mạnh mẽ của nước này.
Số liệu chính thức về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được công bố vào tháng 7 cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,3% trong quý 2, thấp hơn mục tiêu hàng năm của Bắc Kinh, sau mức tăng 5% trong quý 1.
Vào tháng 3, Bắc Kinh đã cắt giảm mục tiêu tăng trưởng xuống mức 4,5%-5%, mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất kể từ năm 1991, một động thái mà một số nhà phân tích cho rằng đã tạo điều kiện cho Bắc Kinh thừa nhận những điểm yếu kinh tế vốn có từ trước.
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