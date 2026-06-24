Trung Quốc vượt Mỹ dành danh hiệu siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Siêu máy tính LineShine. Ảnh: Trung tâm siêu máy tính quốc gia Thâm Quyến.

Siêu máy tính LineShine, đặt tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia ở trung tâm công nghệ Thâm Quyến của Trung Quốc, đã thay thế siêu máy tính El Capitan của Mỹ trong bảng xếp hạng TOP500 hai năm một lần mới nhất , bảng xếp hạng theo dõi các siêu máy tính mạnh nhất thế giới.

Bảng xếp hạng được công bố hôm thứ Ba 23/6 cho thấy LineShine đạt tốc độ tính toán nhanh hơn 20% so với El Capitan, đặt tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore ở California.

Siêu máy tính được thiết kế để thực hiện các phép tính phức tạp với tốc độ vượt trội, thường được sử dụng để khám phá và phát triển các loại thuốc mới, dự báo thời tiết, huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo và tiến hành nhiều loại mô phỏng khác nhau.

Thành công của LineShine diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đẩy mạnh cạnh tranh công nghệ và Washington tìm cách hạn chế khả năng tiếp cận của Bắc Kinh với các công nghệ tiên tiến, từ trí tuệ nhân tạo đến các chip có thể cung cấp năng lượng cho quân đội nước này.

Từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã tăng cường kiểm soát và hạn chế xuất khẩu nhằm làm chậm sự phát triển của Trung Quốc trong các công nghệ này.

Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố trực tuyến rằng LineShine là "kết quả của những đột phá vượt qua một loạt các nút thắt công nghệ cốt lõi".

Những thành tựu của LineShine “đánh dấu một bước tiến lịch sử đối với ngành siêu máy tính của Trung Quốc trong việc vượt qua các rào cản công nghệ nước ngoài và xây dựng một hệ sinh thái phần cứng và phần mềm được kiểm soát độc lập”, thông báo cho biết.

Đáng chú ý, LineShine hoàn toàn dựa vào CPU - các chip xử lý thông thường thường thấy trong các thiết bị điện tử tiêu dùng - thay vì GPU chuyên dụng - những chip được săn đón nhiều, cung cấp sức mạnh cho hầu hết các siêu máy tính hiện nay và do các nhà cung cấp Mỹ như Nvidia thống trị.

Thông qua một loạt các biện pháp bắt đầu từ năm 2022, Washington đã cắt đứt quyền tiếp cận của Trung Quốc với các GPU tiên tiến, kìm hãm nỗ lực cạnh tranh của các công ty Trung Quốc với các gã khổng lồ công nghệ Mỹ trong việc giành lấy các mô hình AI hàng đầu .

Các động thái này đã buộc các công ty Trung Quốc phải đổi mới để vượt qua những hạn chế. Năm ngoái, công ty khởi nghiệp AI DeepSeek có trụ sở tại Trung Quốc đã cho ra mắt một mô hình đạt hiệu suất gần như hàng đầu ngành với số lượng chip tiên tiến ít hơn nhiều, gây bất ngờ cho Thung lũng Silicon và toàn ngành.

Phát biểu tại lễ trao giải TOP500 ở Hamburg, Đức, nhà thiết kế trưởng của LineShine, Lu Yutong, cho biết cỗ máy này đã tạo ra bước đột phá so với kiến trúc lai truyền thống sử dụng cả CPU và GPU cho siêu máy tính.

Theo tuyên bố từ Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trung Quốc, ông Lu cho biết hệ thống này tận dụng cơ sở hạ tầng điện toán toàn diện do trong nước phát triển, bao gồm CPU và bộ nhớ băng thông cao (HBM), phục vụ cho các công việc khoa học, kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo.

Kể từ khi ra mắt, siêu máy tính LineShine đã được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ mô hình khí hậu và mô phỏng kỹ thuật đến khám phá thuốc, khoa học thần kinh và trí tuệ nhân tạo, trung tâm cho biết.

Mặc dù đây là một cột mốc quan trọng, các chuyên gia cảnh báo không nên hiểu bảng xếp hạng mới này như một thước đo về năng lực trí tuệ nhân tạo của một quốc gia.

“Đây là một thành tựu kỹ thuật ấn tượng” - Andrew Rohl, giám đốc Cơ sở hạ tầng tính toán quốc gia của Úc, cho biết. “Nhưng nếu bạn đang đặt câu hỏi, ‘ai có năng lực AI tốt nhất?’ hay ‘ai có cơ sở hạ tầng tốt nhất để làm AI hiệu quả?’ thì bảng xếp hạng TOP500 không phải là thước đo tốt cho điều đó”.

Rohl giải thích rằng bảng xếp hạng TOP500 dựa trên một tiêu chuẩn đã có từ nhiều thập kỷ trước, được thiết kế để đo lường khối lượng công việc tính toán khoa học truyền thống thay vì trí tuệ nhân tạo hiện đại.

Thêm vào đó, ông cho biết, nhiều hệ thống AI mạnh nhất được xây dựng bởi các gã khổng lồ của Mỹ như xAI và Google hoặc các siêu máy tính do các cơ sở quốc phòng hàng đầu vận hành không được đưa vào bảng xếp hạng, vì lý do bảo mật hoặc kinh tế.

Sau El Capitan, đứng thứ hai trong danh sách Top500, là hai máy tính khác của Mỹ tại các thư viện quốc gia ở Tennessee và Illinois, cũng như một máy ở Đức.

Bên cạnh những siêu máy tính hàng đầu trong danh sách, các quốc gia như Ý, Thụy Sĩ và Nhật Bản cũng có mặt trong top 10.