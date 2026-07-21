Trước khai giảng, Quảng Ninh lắp hơn 11.500 điều hòa, đầu tư điện mặt trời cho các trường công

Thông tin từ Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đang tích cực triển khai việc trang bị khoảng 11.550 máy điều hòa tại 515 trường và điểm trường công lập. Song song với đó, hệ thống điện mặt trời mái nhà cũng sẽ được đầu tư lắp đặt tại 280/292 trường học nhằm chủ động nguồn năng lượng sạch.

Tất cả các hạng mục này dự kiến hoàn thành trước khi năm học 2026 - 2027 bắt đầu, đáp ứng nhu cầu dạy và học ngay từ đầu năm học. Đối với 12 trường công lập còn lại, việc triển khai điện mặt trời sẽ được tiến hành sau do hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc thi công xây dựng.

Quảng Ninh lắp 11.550 điều hòa, phủ điện mặt trời cho trường công trước khai giảng. Ảnh: CTV

Theo thống kê của ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh, toàn ngành hiện có khoảng 17.000 máy điều hòa đang vận hành, trong đó hơn 10.000 máy điều hòa lắp đặt tại các phòng học (đáp ứng khoảng 70% số lớp, trung bình 2 máy/lớp). Đáng chú ý, phần lớn kinh phí đầu tư trong thời gian qua được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Năm 2025, các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh tiêu thụ trên 19,5 triệu kWh điện, với kinh phí thanh toán hơn 44 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện tiêu thụ trên 10,7 triệu kWh, tương ứng kinh phí hơn 24,3 tỷ đồng.

Hiện nay, chi phí điện phục vụ vận hành điều hòa tại nhiều cơ sở giáo dục vẫn chủ yếu do phụ huynh đóng góp.

Ngoài ra, việc đầu tư cơ sở vật chất giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Các lớp học chưa có điều hòa chủ yếu tập trung tại những trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và các điểm trường vùng sâu, vùng xa.

Do đó, việc trang bị điều hòa và đầu tư hệ thống điện mặt trời sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, giảm áp lực chi phí điện năng, nâng cao hiệu quả vận hành. Đồng thời, tiếp tục từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng miền, bảo đảm học sinh, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và các điểm trường vùng sâu, vùng xa được thụ hưởng môi trường giáo dục an toàn, hiện đại và chất lượng.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành, triển khai nhiều chính sách giáo dục đặc thù với quy mô lớn, phạm vi hỗ trợ rộng và mức đầu tư thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Qua đó, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cụ thể, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách giáo dục đặc thù, nổi bật gồm: Hỗ trợ sữa uống miễn phí; cấp miễn phí sách giáo khoa; hỗ trợ ăn trưa, bán trú cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và các đối tượng ưu tiên.

Bên cạnh đó, hỗ trợ tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non trong dịp hè tại các địa bàn khó khăn; hỗ trợ ăn, ở tập trung hoặc đưa đón học sinh đến trường đối với học sinh vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo; tiếp tục trợ giúp trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng đến khi hoàn thành chương trình đại học văn bằng thứ nhất;

Ngoài ra, hỗ trợ học phí cho học sinh trung học phổ thông thuộc nhóm yếu thế đang học tại các cơ sở giáo dục tư thục; hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm bắt buộc cho đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Quảng Ninh còn thưởng đến 700 triệu đồng đối với học sinh đạt giải quốc tế; học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn được hưởng mức thưởng bằng 1,5 lần mức chung; tăng cường đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, hỗ trợ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long.

Bên cạnh các chính sách trên, tỉnh còn triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; phát triển tài năng thể thao học đường; hỗ trợ đội ngũ cán bộ, giáo viên công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và địa bàn đặc biệt khó khăn.

Trong năm học 2026-2027, Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu triển khai một số chính sách mới như thí điểm mô hình đưa đón học sinh đến trường tại các địa bàn phù hợp; lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà và điều hòa tại các cơ sở giáo dục công lập đủ điều kiện, góp phần xây dựng trường học xanh, hiện đại và tiết kiệm năng lượng.