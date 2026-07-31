Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Ninh Bình

Cùng đi với đoàn có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo Văn phòng, các vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Vun đắp mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào

Phát biểu chào mừng đoàn đại biểu, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Sisay Luedethmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng các thành viên trong Đoàn đến thăm và làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐP

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong việc góp phần vun đắp mối quan hệ này.

Mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hà Nam Ninh trước đây (sau này là ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) với tỉnh U-Đôm-Xay (Lào) được thiết lập từ năm 1979 không ngừng được củng cố.

Sau khi hợp nhất tỉnh, Ninh Bình tiếp tục kế thừa, phối hợp tích cực với tỉnh U-Đôm-Xay xây dựng chương trình hợp tác giai đoạn mới thiết thực, hiệu quả và bền vững. Những năm qua, hai bên duy trì hiệu quả các hoạt động trao đổi đoàn, giáo dục - đào tạo, giao lưu văn hóa và hỗ trợ an sinh xã hội.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ảnh: ĐP

Đồng chí Trần Huy Tuấn cho biết, sau hợp nhất, Ninh Bình có không gian phát triển rộng mở, hội tụ nhiều tiềm năng. Vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm, bộ máy của hệ thống chính trị cơ bản ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kinh tế - xã hội phát triển tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn hai bên sẽ trao đổi cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, quy hoạch, đào tạo, đánh giá cán bộ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Lào coi trọng học tập kinh nghiệm xây dựng Đảng của Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Sisay Luedethmounsone trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Ninh Bình và sự hỗ trợ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ninh Bình sau khi hợp nhất.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Luedethmounsone. Ảnh: ĐP

Đồng chí Sisay Luedethmounsone thông tin về kết quả chuyến công tác tại Việt Nam, bao gồm các cuộc hội đàm thành công với Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ Việt Nam, cùng các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết, Lào đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về sắp xếp bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương và luôn coi trọng việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Việt Nam.

Đồng chí mong muốn tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường phối hợp với tỉnh U-Đôm-Xay, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, hỗ trợ Lào trong đào tạo cán bộ và chia sẻ kinh nghiệm quản lý.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình đã trình bày tóm tắt báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) và kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026.

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: ĐP

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 12 nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa các mục tiêu phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kiện toàn bộ máy chính quyền hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố đúng tiến độ.

Tỉnh đã thực hiện 452 lượt tiếp nhận, điều động, biệt phái công chức, viên chức về tăng cường cho cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy mới. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, GRDP tăng 11,44%.

Hai bên trao quà, chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình. Ảnh: ĐP

Cũng tại buổi làm việc, đại biểu hai bên đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, thi đua khen thưởng, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu cấp xã và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã trao tặng quà lưu niệm, khẳng định quyết tâm tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.