Trường ĐH Luật, ĐH Huế rộng mở cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp  

Luật sư Lê Cao - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Luật sư điều hành Công ty Luật hợp danh FDVN, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại miền Trung (MCAC)

Gắn chất lượng đào tạo với thực tiễn

Luật sư Lê Cao - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Luật sư điều hành Công ty Luật hợp danh FDVN, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại miền Trung (MCAC) cho biết: FDVN có văn phòng ở Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, NghệAn, Gia Lai. Hệ thống FDVN thường xuyên có khoảng 50% nhân sự là sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Luật, Đại học Huế(HUL), 50% còn lại đến từ nhiều đơn vị đào tạo khác nhau. Với tinh thần chịu thương, chịu khó và nền tảng kiến thức chuyên môn, kỹ năng vững vàng, các cựu sinh viên HUL đang là trụ cột chính, giữ những vị trí quan trọng trong hành trình hình thành và phát triển của FDVN.

Luật sư Lê Cao-BGK sự kiện Cuộc thi Tài năng Nghề luật tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Theo thông tin từ trường Đại học Luật, Đại học Huế, qua khảo sát hàng năm của nhà trường, tỉ lệ sinh viên có việc làm ngay trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp khá cao. Không chỉ ở Công ty Luật uy tín như FDVN, cựu sinh viên Luật Huế có mặt ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế trong nước và nước ngoài.

Với giá trị cốt lõi là tư duy sáng tạo, chương trình học của trường được xây dựng theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng nghề nghiệp.

Sinh viên HUL tham gia phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng

Thầy Trần Viết Long-Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết: “Chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật, Luật kinh tế tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế hiện nay được xây dựng và triển khai theo hướng gắn đào tạo lý luận với thực tiễn, tăng cường học tập thông qua thực hành nghề nghiệp nhằm giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận sớm với môi trường làm việc, từ đó nâng cao năng lực nghề nghiệp và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp”.

Thầy Long cũng cho biết cụ thể, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động học tập trải nghiệm, thực hành nghề luật tại các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, doanh nghiệp và tổ chức hành nghề luật. Thông qua các hoạt động này, sinh viên có cơ hội quan sát, tìm hiểu và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, qua đó hình thành tư duy pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Trường cũng triển khai nhiều mô hình học tập gắn với thực tiễn như phiên tòa giả định, mô phỏng kỳ họp Hội đồng nhân dân, các cuộc thi nghiên cứu khoa học, cuộc thi học thuật và các hoạt động rèn luyện kỹ năng nghề luật; phối hợp tổ chức các phiên tòa lưu động, hoạt động tư vấn, tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các tình huống pháp lý thực tế.

PGS-TS Đoàn Đức Lương-Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 46 HUL

Cùng với đó, trường triển khai các chương trình trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng trải nghiệm học tập, nâng cao năng lực hội nhập và khả năng thích ứng của sinh viên sau khi ra trường.

Với đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản trong nước và các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, có kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, nhà trường tăng cường hợp tác quốc tế, thường xuyên tổ chức toạ đàm, trao đổi học thuật, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên.

Ngoài đào tạo chuyên sâu kiến thức pháp lý, trường có 2 chương trình đào tạo song ngữ Việt-Anh ngành Luật và Luật Kinh tế. Sinh viên được học song ngữ bằng tiếng Anh do các giáo viên trong nước và nước ngoài giảng dạy; được thực tập, thực tế ở các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapo, Malaixia

Thầy Phan Đình Nguyên, Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, phụ trách cố vấn lớp đào tạo song ngữ Việt-Anh và các chương trình giao lưu sinh viên trong nước và Quốc tế của HUL chia sẻ: “Lớp song ngữ Việt-Ạnh thường được bố trí những giảng viên có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn, là tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo ở các trường đại học uy tín ở Anh, Úc, Nhật Bản…có khả năng giảng dạy theo phương pháp hiện đại, đáp ứng xu thế hội nhập. Được đào tạo tiếng Anh pháp lý nên sinh viên sẽ có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp và công ty luật nước ngoài, chương trình cũng rất phù hợp cho các bạn sinh viên có định hướng đi du học”.

Em Đậu Nguyễn Thái Bình, thủ khoa đầu vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2025 chia sẻ: “Dù chỉ là một sinh viên năm nhất, số lượng các buổi tọa đàm em và các bạn có thể tham gia là rất nhiều, và mỗi một buổi đều có chất lượng cao. Các buổi giao lưu học thuật ấy không chỉ giúp em mở rộng tầm nhìn về pháp luật mà còn tạo ra cơ hội để em làm quen, xây dựng mối quan hệ với các chuyên gia trong ngành”.

Sinh viên HUL tham gia phiên tòa giả định

Bên cạnh việc trang bị nền tảng kiến thức pháp lý vững vàng, có trình độ ngoại ngữ đảm bảo hội nhập quốc tế, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện, phân tích và giải quyết tình huống pháp lý, kỹ năng tranh luận và làm việc nhóm. Đây là những yếu tố cần thiết để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Kết nối thị trường lao động với nhiều cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Luật có nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

Trong khu vực nhà nước, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan như toà án, viện kiểm sát, cơ quan công an hoặc thi hành án.

Ở khu vực tư nhân, các vị trí như luật sư, công chứng viên, chuyên viên tư vấn pháp lý luôn có nhu cầu tuyển dụng ổn định.

Trong các doanh nghiệp, vị trí chuyên viên pháp chế đang trở thành một trong những nghề nghiệp tiềm năng, với cơ hội phát triển và thu nhập hấp dẫn.

Kiến thức pháp luật còn là nền tảng quan trọng giúp người học tham gia vào các lĩnh vực liên quan như quản trị doanh nghiệp, nhân sự, báo chí, truyền thông hoặc khởi nghiệp

Một trong những điểm mạnh của Đại học Luật, Đại học Huế là sự gắn kết chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp.

Trường kết nối, làm việc với các doanh nghiệp, các tổ chức,trong đó có cả tổ chức Trọng tài thương mại quốc tế hành nghề luật sư tranh tụng quốc tế, để tổ chức các hoạt động thực tập, kiến tập, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế nghề nghiệp ngay từ sớm.

Thông qua các chương trình hợp tác, hội thảo chuyên đề và ngày hội việc làm, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, từ đó định hướng rõ ràng hơn về nghề nghiệp.

Nhờ những nỗ lực này, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ở HUL luôn ở mức cao (trên 90 % qua hàng năm) Điều này cho thấy hiệu quả công tác đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

Với vai trò là người tuyển dụng, luật sư Lê Cao cho biết: Hiện nay, trên cả nước còn trên 100 cơ sở đại học có đào tạo cử nhân luật. Các nhà tuyển dụng ngày càng đòi hỏi cao về nhân sự, sự cạnh tranh, chọn lọc của thị trường lao động đối với nghề luật là rất khắt khe, nhưng các sinh viên Đại học Luật Huế luôn thể hiện được giá trị của mình trên thị trường việc làm.

“Với tư cách là một nhà tuyển dụng, chúng tôi luôn trân trọng các sinh viên tốt nghiệp Đại học Luật Huế với tinh thần cầu tiến, kiến thức vững vàng, kỹ năng được rèn giũa với thực tiễn và một thái độ đam mê, cần cù, chịu khó, nhiều khát vọng”- Luật sư Lê Cao nói.

Trong bối cảnh ngành luật ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, trường Đại học Luật, Đại học Huế đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học cả nước.

Với định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn và nhu cầu xã hội, nhà trường không chỉ trang bị kiến thức mà còn giúp sinh viên sẵn sàng hội nhập vào thị trường lao động, mở ra những cơ hội nghề nghiệp bền vững trong tương lai.

• Năm học 2026-2027, HUL tuyển sinh 1.400 chỉ tiêu



• Có 3 phương thức tuyển sinh, 7 tổ hợp xét tuyển



• Nhiều mức học bổng hấp dẫn, mức cao nhất 80 triệu đồng



• Thông tin tuyển sinh chi tiết xem tạị https//:tuyensinh.hul.edu.vn